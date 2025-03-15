Белград охопили масштабні антиурядові протести: тисячі людей на вулицях, арешти та напруження (фото, відео)

Мітинг історичного масштабу: у Белграді зібралися тисячі протестувальників.

У центрі Белграда тисячі людей вийшли на масштабний мітинг, який став кульмінацією багатомісячних антикорупційних протестів. Ці акції є одним із найсерйозніших викликів для 13-річного правління президента Сербії Александара Вучича.

Про це повідомляє сербські видання Danas. Протести охопили вже кілька міст, зокрема Нові-Сад, Крагуєвац і Ніш, а тепер дісталися Белграда. Головна студентська акція під гаслом "15 за 15" зібрала величезну кількість демонстрантів.

Студенти закликали до мітингів біля парламенту та на площі Славія, де встановили сцену. Перед будівлею парламенту розташувалися військові ветерани, а в центрі міста посилили заходи безпеки – поліція чергує у значній кількості.

Джерело: сербське видання Danas

Колони протестувальників рухаються до центру столиці з різних районів. Спостерігачі називають подію історичною. Тим часом поліція затримала чоловіка, який у передмісті Белграда в’їхав у натовп демонстрантів, поранивши трьох людей.

Джерело: сербське видання Danas

Організатори закликали до мирної акції, однак влада попереджає про можливі провокації. Президент Вучич напередодні закликав не брати на мітинг дітей.

Джерело: сербське видання Danas

Напруження зростає через наметове містечко прихильників Вучича, що з’явилося в центрі Белграда. Серед них зафіксовані колишні члени воєнізованих формувань і футбольні хулігани. Поліція вже затримала 13 осіб, у тому числі шістьох опозиційних активістів, яких звинувачують у підготовці заворушень.

Джерело: сербське видання Danas

Протести розпочалися після трагедії в Новому Саді у 2024 році, коли внаслідок обвалу навісу загинули 15 людей. Ця катастрофа стала поштовхом до масштабних студентських протестів із вимогами прозорості влади та відповідальності посадовців.

Джерело: сербське видання Danas

Раніше "Телеграф" писав про те, що в США після скандалу в Білому домі, коли там виникла суперечка між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, почалися проукраїнські мітинги.