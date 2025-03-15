Войска США получили приказ о нанесении масштабных воздушных ударов

Президент США Дональд Трамп отдал приказ военным о начале войны против проиранских йеменских повстанцев. Это решение было принято спустя чуть больше месяца после того, как Вашингтон признал хуситов террористической организацией

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth. По его словам, это включает нанесение воздушных ударов по базам, системам ПВО и местам пребывания лидеров боевиков.

"Сегодня я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. Они ведут непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников", — написал он.

Трамп традиционно обвинил предыдущую администрацию в слабых ответах на обстрелы американских суден, а Иран в спонсировании боевиков.

Президент США сообщил, что американские военные применят силу для того, чтобы разблокировать судоходство в Красном море и возобновить морскую торговлю.

"Всем террористам-хуситам, ваше время истекло и ваши атаки должны прекратиться начиная с сегодняшнего дня. Если этого не случится, то на вас обрушится ад, какого вы еще не видели", — написал Трамп.

Он также потребовал у Ирана немедленно прекратить поддержку йеменских повстанцев, пригрозив Тегерану "полной ответственностью".

Отметим, что йеменская проиранская террористическая группировка "Ансар Аллах" (хуситы) во время ракетных и дроновых ударов по гражданским судам в Красном море пользовалась услугами России. Россияне предоставлял проиранским боевикам спутниковые данные, которые использовались для наведения ракет и беспилотников.