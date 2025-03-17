"Проявление паранойи": ненависть к Трампу в США хотят признать психическим заболеванием

Трамп и его советники по коммуникациям неоднократно обвиняли многих критиков в том, что у них "тяжелый случай синдрома психоза Трампа"

Пять сенаторов- республиканцев штата Миннесота намерены представить законопроект, который классифицирует "синдром психоза Трампа" (СПТ) как психическое заболевание.

СПТ определяется ими как "острое проявление паранойи" в отношении президентства Дональда Трампа. Данный законопроект должен быть представлен в 17 марта и прочитан в Комитете по здравоохранению и социальным услугам Сената Миннесоты, сообщает NewsWeek.

В материале указывается, что в течение всей президентской кампании Трамп и его советники по коммуникациям, неоднократно обвиняли многих критиков в том, что у них "тяжелый случай синдрома психоза Трампа".

Законопроект, направленный на классификацию СПТ как психического заболевания, вызывает обеспокоенность по поводу политизации диагнозов в области психического здоровья, которая может быть использована для неправомерного присвоения медицинской помощи, принижения других проблем психического здоровья и подавления инакомыслия и политического выражения.

Законодатели-республиканцы пишут, что симптомы могут включать "вызванную Трампом общую истерию, которая приводит к неспособности различать законные политические разногласия и признаки психической патологии в поведении президента Дональда Трампа".

Кроме того, они заявляют, что эти симптомы могут проявляться в виде интенсивной словесной враждебности по отношению к Трампу и "открытых актов агрессии и насилия" по отношению к сторонникам.

В то же время демократы и другие утверждают, что СПТ не является легитимным состоянием и утверждают, что никакие клинические данные не подтверждают его существование.

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