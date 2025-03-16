Бомбы летели, а Трамп наблюдал: появились первые видео ударов США по Йемену, реакция хуситов

Трамп заявил, что удары будут продолжаться, пока хуситы не прекратят нападения на морские суда у побережья

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп наблюдал за авиаударами США по йеменским хуситам. К тому же, он лично дал приказ вооруженным силам США совершить по ним удар.

Соответствующие фотографии опубликовал Белый дом. На них видно, как американский лидер у монитора и в наушниках следит за ситуацией.

"Слишком долго экономические и национальные угрозы Америки подвергались нападкам со стороны хуситов. Не при этом президенте", — говорится в сообщении.

Трамп заявил, что удары будут продолжаться, пока хуситы не прекратят нападения на морские суда у побережья.

Вместе с тем, госдеп США также сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым, рассказав об операции против хуситов. Он также сказал, что их атаки на суда в Красном море не останутся без ответа.

В сети были также опубликованы кадры самих ударов. Йеменский хуситский пропагандистский телеканал Al-Masirah заявил о по меньшей мере 24 убитых в результате атаки.

В то же время представитель группировки заявил, что удары США по территории Йемена "не повлияют на намерение хуситов атаковать израильские суда в Красном море".

Важно добавить, что приказ Трампа включает в себя нанесение воздушных ударов по базам, системам ПВО и местам пребывания лидеров боевиков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что йеменская проиранская террористическая группировка "Ансар Аллах" (хуситы) во время ракетных и дроновых ударов по гражданским судам в Красном море пользовалась услугами России.