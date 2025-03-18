Разговор Трампа и Путина завершился: первые подробности
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Разговор Трампа с Путиным во вторник, 18 марта, завершился. Президенты США и России побеседовали в телефонном режиме.
Разговор прошел очень хорошо, пишет CNN. Об этом издание сообщает со ссылкой на источник в России, пожелавший остаться анонимным.
Разговор длился 2 часа 28 минут, говорят в Госдуме.
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Ранее Телеграф также писал, что целью разговора Трампа с Путиным станет поиск решений, которые помогут в завершении войны в Украине.