Укр

Разговор Трампа и Путина завершился: первые подробности

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Дональд Трамп и Владимир Путин Новость обновлена 18 марта 2025, 18:54
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото Коллаж "Телеграф"

Разговор Трампа с Путиным во вторник, 18 марта, завершился. Президенты США и России побеседовали в телефонном режиме.

Разговор прошел очень хорошо, пишет CNN. Об этом издание сообщает со ссылкой на источник в России, пожелавший остаться анонимным.

Разговор длился 2 часа 28 минут, говорят в Госдуме.

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Ранее Телеграф также писал, что целью разговора Трампа с Путиным станет поиск решений, которые помогут в завершении войны в Украине.

Теги:
#Переговоры #Владимир Путин #Разговор #Дональд Трамп #Телефонна розмова