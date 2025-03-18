Ничего без Европы: Зеленский категорически высказался о переговорах по завершению войны в Украине

Это заявление Зеленский сделал во время визита в Финляндию.

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Финляндию заявил, что Европа должна быть полноправным участником переговоров по завершению войны в Украине и предстоящей безопасности на континенте. Его заявление прозвучало на фоне завершения телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Об этом сообщает SkyNews. Переговоры между лидерами США и РФ Зеленский не комментировал.

"Европа должна быть за столом переговоров, и все, что касается безопасности Европы, должно решаться вместе с Европой", – подчеркнул президент Украины.

Его слова еще раз подчеркнули позицию Киева: какие-либо договоренности о будущем Украины не могут приниматься без ее участия.

Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Финляндию, где у него запланированы переговоры с руководством страны. Основное внимание будет уделено вопросам оборонной поддержки, инвестициям в производство оружия в Украине и европейской интеграции Киева.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что разговор Трампа с Путиным во вторник, 18 марта, завершился. Президенты США и России побеседовали в телефонном режиме. Она самая продолжительная в истории телефонных переговоров президентов США и РФ.