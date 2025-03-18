США готовятся пожертвовать интересами Киева? Что говорят на Западе перед разговором Трампа с Путиным

Переговоры между Путиным и Трампом ожидаются с 16 до 18 часов (15-17 по Киеву)

Трамп и Путин 18 марта проведут телефонный разговор по поводу 30-дневного перемирия. Президент США перед переговорами с главой России заявил, что многие элементы мирного соглашения по войне России против Украины уже согласованы.

"Телеграф" рассказывает, что пишут западные СМИ перед важным разговором лидеров двух стран. Большинство изданий настроены достаточно скептически, есть опасения, что глава США попытается достичь остановки огня, жертвуя интересами Украины.

The Wall Street Journal пишет, что Трамп возлагает на этот разговор большие надежды, планируя убедить Путина согласиться на прекращение огня. Однако глава России потребует территориальных и других уступок от Украины.

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Bloomberg отмечает заявление Трампа, что США и Россия уже обсуждают распределение "активов", что является последним признаком, что он, возможно, готовится пожертвовать интересами Киева во время разговора с Путиным. Глава Кремля уклоняется от решения о прекращении огня, ведь хочет "выполнения определенных условий". Поэтому у критиков Трампа возникают опасения, что он пойти на уступки Путину без согласия Украины.

"Худшим с точки зрения Украины было бы, чтобы Путин убедил Трампа, что российские претензии законны и приемлемы, а затем оказывать давление на Украину, чтобы она их приняла", — сказала Энн Мари Дейли, политический исследователь России и военных вопросов RAND.

Она добавила, что поскольку основная цель Трампа – это просто прекращение боевых действий, очень вероятно, что он будет давить на Украину. Трамп может потребовать от Киева уступить территории.

The New York Times пишет, что Трамп избегает говорить о том, какие части украинской территории могут быть предметом торга с Путиным. Однако администрация Трампа четко дала понять, что готова отдать под контроль РФ территорию Украины, которую уже захватили ее войска, то есть около 20% территории Украины. Но Киев опасается, что Трамп может удовлетворить другие желания Путина относительно частей Украины, возможно, включая критически важный Одесский порт.

Напомним, "Телеграф" попросил искусственный интеллект оценить вероятность того, что Путин согласится на перемирие. Также ИИ спрогнозировал шансы на то, что РФ в случае достижения договоренностей будет их соблюдать.