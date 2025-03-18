Розмова Трампа з Путіним завершилась: що заявили в Кремлі та Білому домі (оновлено)

Головні заяви Кремля та Білого дому

Розмова Трампа з Путіним у вівторок, 18 березня, завершилась. Президенти США та Росії поговорили у телефонному режимі.

Розмова пройшла дуже добре, пише CNN. Про це видання повідомляє з посиланням на джерело у Росії, яке забажало залишитись анонімним.

Розмова Путіна і Трампа є найтривалішою в історії телефонних переговорів президентів США та РФ. За даними Reuters, вона тривала майже 2,5 години.

Заяви Кремля

У Кремлі прокоментували розмову з Дональдом Трампом, сказавши, що лідери США та Росії "продовжили докладний та відвертий обмін думками щодо ситуації в Україні". Вони нібито висловили взаємну зацікавленість у нормалізації відносин.

Путін нібито "підтримав" ідею Трампа про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з боку Росії та України на 30 днів. У Кремлі зазначають, що він начебто вже дав відповідний указ військовим.

РосЗМІ передають заяви Кремля про те, що Путін нібито заявив Трампу про необхідність зупинити мобілізацію України та переозброєння ЗСУ у разі перемир'я. Ключовою умовою для недопущення ескалації війни в Україні, на думку Росії, мають стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідінформації Києву.

Заяви Білого дому

Представники Білого дому сказали, що рух до миру почнеться з "енергетичного та інфраструктурного припинення вогню", а також переговорів щодо припинення вогню у морі та шляхів його реалізації. Далі йде повне припинення вогню та повний мир. Ці переговори почнуться "негайно" на Близькому Сході.

Раніше "Телеграф" також писав, що метою розмови Трампа з Путіним стане пошук рішень, які допоможуть у завершенні війни в Україні.