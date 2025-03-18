Путин и Трамп поговорят по телефону: все известные детали (обновляется)

Трамп говорил, что с нетерпением ждет этого разговора

Во вторник, 18 марта, американский лидер Дональда Трамп проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным. Целью их диалога будет обсуждение перемирия с Украиной на 30 дней и завершение российско-украинской войны.

"Телеграф" внимательно следит за ситуацией и будет обновлять информацию по мере ее поступления. Здесь будут опубликованы подробности разговора Трампа и Путина, а также другие детали этого события.

Известно, что президенты намерены созвониться в 17:00 по Киеву и 18:00 по Москве. В Вашингтоне тем временем будет 11:00. Разница во времени между столицей США и Украиной составляет 6 часов, а с Россией — 7 часов.

Разговор Путина и Трампа — основное

08:00 Трамп перед телефонным разговором с Путиным заявил, что, что многие элементы мирного соглашения по войне России против Украины уже согласованы

"Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать. Тысячи молодых солдат и других погибают. Каждую неделю погибает 2500 солдат с обеих сторон, и это должно прекратиться сейчас. Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным", — отметил американский лидер.

Что было ранее

Специальный представитель США Ближнего Востока Стив Виткофф после визита в Москву сообщил, что разговор Трампа и Путина состоится в ближайшее время. Он заявил, что США "уменьшают разрыв между двумя странами" и, что у Трампа с Путиным будет "хороший и положительный" разговор.

Позже стало известно, что телефонная беседа запланирована на 18 марта. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что разговор планируется именно в этот день. Кремль не раскрывает деталей будущего разговора своего лидера с Трампом.

Также Трамп очертил основные темы своей предстоящей беседы с Путиным. Он рассказал, что вопросы территории и электростанции станут частью разговора о завершении российско-украинской войны.

При этом, в США не исключают применения "рычагов давления" против Москвы, если разговор не оправдает ожидания Трампа. Об этом рассказала спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

России надеются на то, что предстоящий разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным позволит "реанимировать" отношения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путин показательно унизил посла Трампа, заставив его ждать 8 часов.