Остановка военной помощи США будет иметь разрушительное влияние. Прогнозы западных экспертов

Трамп остановил помощь, которую выделил его предшественник, Джо Байден

Военная помощь США Украине приостановлена решением президента США Дональда Трампа, сообщают западные СМИ. Это будет иметь разрушительное влияние на способность Украины противостоять российской агрессии.

Как пишет CNN, по мнению корреспондента The New York Times в Белом доме Мэгги Хаберман, приказ Трампа приостановить военную помощь Украине является проверкой того, "как далеко он может зайти" в прекращении поддержки США для борющейся с вторжением России страны. Она отмечает, что хотя общественная поддержка в США дальнейшей помощи Украине, возможно, упала с начала полномасштабного вторжения России три года назад, американская поддержка Москвы и ее главы Владимира Путина также невысока. Трамп же не выдвигал требований Путину, однако многого требует от Зеленского.

"И потому Трамп проверяет пределы того, насколько далеко он может зайти с этим", – сказала она.

Остановка помощи будет иметь многолетние последствия

Полковник в отставке Седрик Лейтон пояснил, что решение Трампа будет касаться всего военного оборудования, еще не находящегося в Украине. Такой шаг, по его мнению, может оказать "влияние даже спустя много лет".

"Эти вещи, эти продукты могут быть чем угодно, от самолетов до боеприпасов. Некоторым из них нужны годы, чтобы отправиться на фронт, и в этом конкретном случае вы наблюдаете каскадные эффекты, которые могут оказать серьезное влияние на способность украинцев вести войну", — отметил Лейтон.

Он добавил, что, по сути, Трамп останавливает помощь Украине, которую одобрил его предшественник, президент США Джо Байден. Из-за решения Трампа часть этой помощи не попадет в Украину.

Как решение Трампа повлияет на способность Украины сопротивляться России

Американский чиновник, знакомый с ситуацией, прогнозирует, что последствия решения Трампа украинские истребители на поле боя могут ощутить "через несколько дней или недель". Когда текущие запасы в Украине начнут иссякать, эффект будет серьезным, даже если другие страны поторопятся восполнить пробел.

"Существует пробел в способности, которую Европа не может восполнить сама", — сказал чиновник.

Еще один эксперт прогнозирует, что этот шаг Трампа будет ощутим в течение двух-четырех месяцев, поскольку помощь европейских стран пока помогает Киеву "оставаться в борьбе".

"Влияние будет большим. Я бы назвал его разрушительным… Их линии фронта будут продолжать меняться, и в конце концов они падут, и Украине придется принять неблагоприятное – даже катастрофическое – мирное урегулирование", – сказал Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований.

По его словам, администрация Трампа может предпринять дополнительные шаги, которые негативно отразятся на способности Украины противостоять России. Речь идет об отмене обмена разведданными и обучении украинских сил.

"Выход из этого может быть, но это будет очень унизительно для Зеленского", — сказал Канчиан.

Напомним, Трамп приказал приостановить военную помощь как прямой ответ на то, что президент США считает "плохим поведением Зеленского". Пауза может быть снята, если глава Украины продемонстрирует "готовность к переговорам" по прекращению войны.

Как сообщал "Телеграф", 3 марта Трамп сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине. В частности, он сказал, что "соглашения по урегулированию войны в Украине можно достичь очень быстро, но некоторые выступают против мира".