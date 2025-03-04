ЕС приостанавливает работу над новым пакетом военной помощи Украине? СМИ назвали причину

Друг Путина в Евросоюзе работает в его пользу

Разработка нового пакета военной помощи Евросоюза Украине на 20 млрд евро приостанавливается из-за несогласия Венгрии. Об этом сообщают СМИ, официальных заявлений на этот счет пока нет.

Об остановке работы над пакетом сообщает Politico со ссылкой на проект документа Совета ЕС. Издание пишет, что помощь Украине под вопросом из-за позиции Венгрии, которая против выделения Киеву 20 млрд евро.

Венгрия заблокировала проект документа ЕС, который предусматривал предоставление гарантий безопасности для Украины и новый пакет военной помощи. Это произошло на встрече послов ЕС 28 февраля. Документ, предложенный главой дипломатии Европейского Союза Каей Каллас, содержал формулировки о гарантиях безопасности, которые Евросоюз может предоставить Украине, а также новый пакет военной помощи.

По данным Politico, из текста, представленного на рассмотрение представителям стран ЕС, исчез пункт о новых поставках военной помощи Украине. Изменения произошли после того, как Будапешт ветировал предыдущую версию документа.

Как сообщал "Телеграф", по данным СМИ, президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине. Речь идет о всем оружии и оборудовании, которое раньше решил передать его предшественник Джо Байден. Пауза охватывает даже то оружие, которое уже находится в Европе по дороге в Украину.