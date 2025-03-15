Остановит ли ЕС помощь Украине в случае перемирия? В СМИ дали ответ

Украину хотят сделать "стальным дикообразом"

Переговоры Украины и России о временном прекращении огня могут окончиться успехом, но даже в этом случае ЕС не перестанет поставлять оружие Киеву. Дипломаты уверены, что только так можно помочь Украине занять более сильную позицию на переговорах и отразить возможную повторную атаку со стороны РФ.

Об этом сообщает Deutsche Welle. По данным издания, в Брюсселе настаивают на участии ЕС в переговорах о перемирии между Украиной и Россией, которые США ведут без посредничества Европы.

Европейский Союз не собирается приостанавливать поставки вооружения Украине в случае достижения 30-дневного прекращения огня даже если это будет одним из требований Путина.

Дипломаты настаивают на том, что во время потенциального прекращения огня "необходимо вооружать Украину, а ни в коем случае не наоборот". Только это поможет поможет ВСУ продолжать сдерживание в случае возобновления военных действий со стороны РФ.

"Бои все еще продолжаются, но даже если в них наступит пауза, нужно сделать Украину "стальным дикобразом"…Крайне важно поставить Украину в сильное положение на переговорах и не дать россиянам воспользоваться "вторым шансом" для перегруппировки и повторной атаки", — говорится в материале Deutsche Welle.

Чиновники Брюсселя также настаивают на том, что представители ЕС должны обязательно быть приобщены к мирному процессу и принимать участие в переговорах по поводу перемирия между Украиной и Россией.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что советники по безопасности лидеров Германии, Великобритании и Франции отправились в Вашингтон с неанонсированным визитом. Поездку организовали в кратчайшие сроки и она происходит на фоне невовлеченности Европы в переговорный процесс о "прекращении войны" в Украине.