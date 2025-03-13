Путин боится! Зеленский прокомментировал условия России остановить мобилизацию и западную помощь

Российскому лидеру не свойственно говорить "нет" напрямую

Владимир Путин боится сказать прямо президенту США Дональду Трампу, что хочет продолжать войну против Украины, поэтому прибегает к манипуляциям. Сейчас Кремль готовит отказ по прекращению огня.

Об этом в видеообращении к нации заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте – он фактически готовит отказ по состоянию на сейчас. Путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев. И поэтому они там, в Москве, обставляют идею тишины такими условиями, чтобы вообще ничего не вышло или чтобы не выходило как можно дольше. Путин часто так делает – не говорит "нет" напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает невозможным нормальные решения. Мы считаем, что это все сейчас – очередные российские манипуляции", — сказал он.

Зеленский напомнил, что было американское предложение по безусловной тишине в небе, на море и на фронте, которое восприняла Украина. США пообещали организовать контроль и верификацию. За время тишины стороны должны были подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальном, надежном мире и положить на стол план завершения войны. Украина была готова работать максимально быстро и конструктивно, о чем сообщила как американским, так и европейским партнерам.

"Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивен, — это Россия. Им нужно война. Путин украл годы мира и продолжает эту войну — день за днем. Теперь надо на него давить. Надо вводить санкции, которые помогут. Будем работать и дальше с нашими американскими партнерами, с европейскими партнерами, со всеми в мире, кто хочет мира, чтобы принудить Россию к завершению войны", — заявил украинский лидер.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что перемирие Украины и России — это не подготовка к заморозке войны и на такой сценарий руководство нашей страны соглашаться не собирается. Кроме этого Европа обязательна должна быть приобщена к мирному процессу.