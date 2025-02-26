Все как всегда: в ЕС не могут договориться о 20 миллиардах евро для Украины

Франция, Германия, Италия, Португалия и Испания тормозят решение Евросоюза

В Европейском Союзе планируют предоставить Украине большой пакет военной помощи в размере 20 миллиардов евро. Однако уже сейчас с этим начались проблемы, поскольку некоторые страны ЕС не согласны с принципом финансирования помощи и требуют переработать пакет.

Об этом пишет Politico. Отмечается, что структура оказания помощи базируется на валовом национальном доходе стран и призвана в первую очередь заставить страны ЕС внести свою долю в денежном или натуральном эквиваленте.

Ряд стран ЕС, в частности Италия, Португалия и Испания, отвергают это требование. Они хотят, чтобы пакет помощи Украине был объединен с более серьезными вопросами – например, с финансированием развития общеевропейской обороны, сказал источник среди дипломатов ЕС. Также эти страны требуют от руководства ЕС найти решение, которое позволит не вкладывать деньги, либо материальные средства – например, еврооблигации, либо фискальные решения. В целом, говорят источники, в ЕС усиливается недовольство из-за якобы "отсутствия справедливости и солидарности среди государств-членов, поддерживающих Украину".

При этом решение тормозят не только упомянутые страны, но и Франция и Германия. Однако в последнем случае у них хотя бы есть оправдание: Париж и Берлин принимают участие в переговорах о предоставлении гарантий безопасности для Украины.

"Европейские правительства всегда могут прибегнуть к "ядерному варианту" – аресту российских суверенных активов, которые были обездвижены после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину три года назад", – добавило издание.

Отметим, что в понедельник, 24 февраля, на третью годовщину российского полномасштабного вторжения Украины ряд стран-партнеров объявил о новых пакетах помощи. В один из них даже вошли замороженные активы РФ.

Соединенные Штаты Америки с начала полномасштабного российского вторжения в Украину потратили около 183 миллиарда долларов на помощь Украине. Это расходится со словами Дональда Трампа о якобы 350 млрд долларов.