Россия готова уступить Украине $300 миллиардов – но есть условие

На что Россия готова потратить свои замороженные активы?

В Москве идет обсуждение возможного использования замороженных российских суверенных активов на сумму 300 миллиардов долларов для восстановления Украины. Россия готова частично уступить эти активы в рамках мирного соглашения, но настаивает на том, чтобы часть денег была израсходована на территории, контролируемые силами Москвы.

Как сообщает издание Reuters, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись первые личные переговоры между Россией и США по прекращению войны в Украине. Участниками встречи были представители от США и России, которые выразили надежду на дальнейшую встречу.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года суверенные активы на сумму 300-350 миллиардов долларов были заморожены. Идея использования замороженных резервов для восстановления Украины находится на ранней стадии обсуждения и еще рано говорить о конкретных договоренностях.

Источники поговорили с Reuters на условиях анонимности из-за деликатности обсуждений и потому, что обсуждения только предварительные. В Кремле от комментариев отказались.

Россия может предложить использовать значительную часть замороженных активов для восстановления Украины в рамках возможного мирного соглашения. Однако Москва будет настаивать на том, чтобы часть денег была направлена только на контролируемые Россией территории на востоке Украины.

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