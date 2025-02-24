Замороженные активы России и не только. Партнеры Украины объявили о новых пакетах помощи

Есть информация, что ЕС обсуждает дополнительный пакет поддержки Украины в 30 млрд

В понедельник, 24 февраля, на третью годовщину российского полномасштабного вторжения Украины ряд стран-партнерок объявил о новых пакетах помощи. В один из них даже вошли замороженные активы РФ.

Об этом сообщили на саммите "Поддерживай Украину" в Киеве, где собрались лидеры ЕС, НАТО и союзники Украины. В пакеты вошла не только финансовая поддержка, но и военная.

Что пообещали партнеры Украине:

Канада предоставит 25 БМП LAV III, 4 тренажера для F-16, боеприпасы и $5 млрд замороженных активов РФ;

предоставит 25 БМП LAV III, 4 тренажера для F-16, боеприпасы и $5 млрд замороженных активов РФ; Великобритания выделит $5,6 млрд Украине на военную помощь;

выделит $5,6 млрд Украине на военную помощь; Норвегия предоставит в 2025 году поддержку в 3,5 млрд евро;

предоставит в 2025 году поддержку в 3,5 млрд евро; Швеция предоставит Украине системы ПВО, в частности, Robot 70 и Tridon Mk2, на сумму около $113 млн;

предоставит Украине системы ПВО, в частности, Robot 70 и Tridon Mk2, на сумму около $113 млн; Испания — военная помощь в €1 миллиард;

— военная помощь в €1 миллиард; Финляндия предоставит Украине €4,5 млн в поддержку восстановления инфраструктуры, государственных услуг и евроинтеграции.

К тому же на саммите стало известно, что Австралия объявила крупнейший с 2022 года пакет санкций в отношении России, касающихся 70 человек и 79 организаций. К санкциям также присоединилась и Новая Зеландия.

В то же время корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк говорит, что ЕС обсуждает пакет поддержки Украины, который может составить до 30 млрд евро.

Речь идет о дополнительном пакете военной помощи Украине. Однако пока нет окончательного соглашения по точной сумме, однако, как отметил журналист, сумма может достигнуть 30 миллиардов евро.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ЕС усилил санкции против России на третью годовщину войны.