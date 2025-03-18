Политолог, специалист по стратегическим коммуникациям Максим Гардус объяснил причины размораживания активов западных фондов в России

17 марта Владимир Путин неожиданно подписал указ, разрешающий пяти западным инвесторам продать свои замороженные в России ценные бумаги. Это решение касается известных финансовых учреждений, таких как Franklin Templeton, PIMCO, BlackRock, Fidelity Investments, Schroders и Legal & General.

Ранее российские власти блокировали любые операции с этими активами в рамках санкционной политики в ответ на арест валютных резервов РФ за границей. Однако теперь продажа разрешена при условии, что активы будут выкуплены американским хедж-фондом 683 Capital Partners.

Что известно о фондах и их связях

Franklin Templeton — один из крупнейших мировых инвестиционных игроков, ранее имевший значительный портфель в России. После 2015 года компания постепенно выходила с российского рынка, однако некоторые активы оставались заблокированными.

BlackRock, PIMCO, Fidelity Investments – управляют триллионными активами по всему миру. Вклады их руководителей в предвыборные кампании США часто анализируются экспертами как фактор политического влияния на международную финансовую политику.

Schroders и Legal & General — британские инвестиционные компании, также присутствовавшие в России. Известно, что Schroders исторически избегал рисковых рынков, но из-за санкций активы все же остались замороженными.

Интересно, что фонд, которому разрешен выкуп этих активов, — 683 Capital Partners — это малопубличный хедж-фонд, основанный в США. Его модель работы с высокорисковыми активами и закрытость вызывают вопрос о том, кто и с какой целью выступает конечным бенефициаром этого соглашения.

Что говорят аналитики

Специалисты по международным финансам рассматривают решение Путина как попытку создать прецедент для разблокирования части активов между Западом и Россией.

Это открывает путь для дальнейших переговоров по обмену замороженных российских активов на Западе на инвестиции иностранцев в России.

Шаг может сигнализировать о возможном потеплении отношений в финансовой сфере, что позволит частично восстановить взаимодействие между российской и международной финансовой системой.

Является ли это частью большего процесса

Решение Путина совпало с приближением телефонного разговора между ним и Дональдом Трампом, который, по предварительным данным, должен затронуть вопросы прекращения огня в Украине.

Эти события могут указывать на новый вектор взаимодействия между Россией и финансовыми структурами и администрацией Трампа. Означает ли это попытку создать новые каналы для финансовой коммуникации и поиск компромиссов в санкционной политике? Этот вопрос остается открытым.

Что дальше

Решение о частичном размораживании активов пока не означает кардинального разворота в санкционной политике, но оно создает прецедент.

Если эта схема окажется эффективной для обеих сторон, можно ожидать новых шагов в направлении обмена замороженных активов.

Однако остается вопрос, будет ли этот механизм использован только в интересах избранных финансовых структур или станет инструментом для более широкого пересмотра санкционной политики.

Источник: сообщение Максима Гардуса в Facebook