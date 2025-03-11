Украина может получить огромные деньги от продажи "Челси" Абрамовичем: названа сумма

Эти активы на данный момент находятся в "замороженном" состоянии

Великобритания может передать 2,3 миллиарда фунтов стерлингов Украине, которые были получены от продажи футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем. Средства лежат на банковском счете специального траста, однако переговоры о том, как именно эти деньги должны быть использованы, затягиваются.

Об этом заявил уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передает "Укринформ". По его словам, эта огромная сумма демонстрирует то, что приближенные к Путину российские олигархи до сих пор продолжают обогащаться на войне.

"Я думаю, что действительно могут быть определенные положительные движения относительно передачи Украине этих замороженных на данный момент средств Романа Абрамовича", — отметил Власюк.

По информации The Guardian, судебный процесс может стать единственным выходом из сложившегося тупика в переговорном процессе. Дело в том, что стороны не могут договориться, как следует потратить деньги.

Британцы хотят отдать все деньги на гуманитарные нужды Украины, а вот представители Абрамовича настаивают на распределении средств между пострадавшими украинцами и россиянами.

"Приближенные к Владимиру Путину российские олигархи за годы войны обогащаются…Их допускают к огромным дотациям из бюджета на оборону, и они на этом зарабатывают. Это означает, что в других отраслях экономики проблемы только усугубляются", — подчеркнул Власюк.

Напомним, рооссиянин Роман Абрамович продал лондонскую команду "Челси" за 2,5 млрд фунтов стерлингов под давлением правительства Великобритании после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Абрамович обещал пожертвовать деньги пострадавшим на войне в Украине, однако до сих пор не сделал этого. Теперь британские власти хотят судиться с олигархом, передает The Guardian.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Абрамович якобы мог создать фиктивный бизнес по аренде суперяхт, которыми пользовался сам, и так сэкономил на их обслуживании и заправке. К слову, олигарх после введения санкций в 2022 году нашел убежище в Турции.