Развлекала посетителей более 20 лет: в николаевском зоопарке умерла шимпанзе-долгожительница (фото)

Николаевский зоопарк сообщил о смерти старейшей шимпанзе по имени Амби, которой было 57 лет. У животного обнаружили возрастные заболевания, несовместимые с жизнью. Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львовской области зафиксировали случаи массовой гибели лебедей.

Об этом говорится в официальном сообщении зоопарка. Амби прибыла в Николаев в 2004 году из Нидерландов вместе с дочерью Алти и еще двумя шимпанзе.

За 20 лет жизни в зоопарке она стала настоящей основательницей семьи, помогала воспитывать трех внуков и была самой старшей в группе.

Амби легко было узнать – она часто сидела в знакомой посетителям позе – с рукой на голове. Имела спокойный характер и не проявляла агрессии.

В зоопарке говорят, что смерть Амби стала большой утратой, но память о ней навсегда останется в истории заведения.

"Смерть Амби — значительная потеря для Николаевского зоопарка, но память о ней навсегда останется в наших сердцах и в истории нашего зоопарка", — дописали на Facebook-странице зоопарка.

По данным Press Association, средняя продолжительность жизни шимпанзе в неволе – около 30 лет. В то же время, самой старшей зафиксированной особью была Little Mama, которая прожила ориентировочно 70 лет и умерла в 2017 году во Флориде, США.

Напомним, "Телеграф" ранее сообщал, что в одесском зоопарке пытались оправдать убийство леопарда, напавшего на работника учреждения.