Звонят с 3700: как мошенники могут прикрываться номером "ПриватБанка"

Основной акцент злоумышленники делают на эмоциональную составляющую

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Украинские мошенники продолжают придумывать новые схемы для того, чтобы обмануть доверчивых граждан. Для этого они даже используют номера и символику государственного "Приватбанка".

Об этом рассказала пользовательница под ником aesthetic_photos_pl в социальной сети Instagram. Она поделилась опытом общения с одним из мошеннических колл-центров.

Девушка обнародовала видео поступившего ей в Telegram звонка от якобы службы безопасности "Приватбанка". Мужчина, который ей звонил с номера 3700, отметил, что девушка вовремя не прошла "одноразовую обязательную идентификацию" по ее карточкам.

Он заявил, поскольку она этого не сделала, теперь необходимо либо пройти эту "процедуру", либо ее счета будут заблокированы. На ее вопрос, сколько у нее открыто счетов, мужчина сказал, что по ее фамилии зарегистрированы три карточки: "Универсальная", "Для выплат" и "Национальный кэшбек", после этого связь резко оборвалась.

Девушке позвонили из номера 3700. Фото Скриншот

Девушка проверила информацию о контакте в меню мессенджера и выяснила, что он создан в июле 2026 года. И это сразу прояснило, что это не контакт банка, а мошенничество.

Контакт был создан в июле 2026г. Фото Скриншот

После этого она перезвонила по телефону и продолжила разговор. Девушка спросила, что ей нужно сделать, чтобы избежать блокировки счетов. Мужчина подчеркнул, что их диалог "записывается службой безопасности" и предложил ответить на несколько вопросов, чтобы "пройти идентификацию, хотя бы, в автоматическом режиме". В частности, полная фамилия, имя и отчество, дата рождения и сколько у нее открыто счетов. А в случае отказа, он будет вынужден "подать заявку на блокировку карт".

Девушка указала девичью фамилию и другую дату рождения. На что услышал ответ: "Все верно", хоть это была и неправда.

Девушка указала неверные данные, но мошенники этого не заметили. Фото Скриншот

А после того, как разговор дошел до количества карт и лиц, которые ими пользуются, мужчина начал нервничать. Услышав, что девушка пользуется карточками не единолично, он нецензурно выругался и бросил трубку так и не узнав, необходимую ему информацию.

"Не выдержал, бедный", — пошутила девушка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети набирает популярность новая мошенническая схема обмана с "детскими рисунками".