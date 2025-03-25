Звезда Голливуда появился в образе Путина на съемках фильма о президенте России (фото)

Главу Кремля сыграет знаменитый голливудский актер

В Латвии проходят съемки ленты французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник". В нем раскрывается приход к власти кремлевского диктатора Владимира Путина, которого часто сравнивают с Адольфом Гитлером. Роль российского президента в фильме сыграет известный американский актер Джуд Лоу.

Издание "Новая газета Европа" распространило первые фото со съемок, на которых Лоу предстал в образе раннего Путина. В частности, у него была такая же прическа, которую раньше выбирал глава Кремля, а также он был одет в черный костюм и белую рубашку. Такой стиль присущ президенту России.

Джуд Лоу превратился в Путина в фильме "Кремлевский волшебник", фото "Новая газета Европа"

Съемка фильма "Кремлевский волшебник", фото "Новая газета Европа"

Свое участие в фильме "Кремлевский волшебник" Джуд подтвердил еще весной 2024 года. В картине он воплотит Путина в начале его политической карьеры в 90-х. Ленту снимают на основе бестселлера итальянско-швейцарского писателя Джулиани да Эмполи "Кремлевский волшебник".

В фильме раскроют фигуру телевизионного продюсера Вадима Баранова. В 90-х он работал главным советником и политтехнологом Путина, когда тот прокладывал путь к власти. Имея огромное влияние, Баранов активно создавал медиаобразы и укоренял в России пропаганду.

Прообразом Баранова в фильме считают экс-помощника Путина Владислава Суркова, который в свое время стоял за большими политическими процессами в России. Пока неизвестно, когда лента выйдет в прокат.

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