Зірка Голлівуду з'явився в образі Путіна на зніманнях фільму про президента Росії (фото)
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Очільника Кремля зіграв знаменитий голлівудський актор
У Латвії відбуваються знімання стрічки французького режисера Олів'є Ассайаса "Кремлівський чарівник". У ньому розкривається прихід до влади кремлівського диктатора Володимира Путіна, якого часто порівнюють з Адольфом Гітлером. Роль російського президента у фільмі виконає відомий американський актор Джуд Лоу.
Видання "Новая газета Європа" поширило перші фото зі знімань, на яких Лоу постав в образі раннього Путіна. Зокрема, він мав таку ж зачіску, яку раніше обирав очільник Кремля, а також був одягнений у чорний костюм та білу сорочку. Такий стиль притаманний президенту Росії.
Свою участь у фільмі "Кремлівський чарівник" Джуд підтвердив ще навесні 2024 року. У картині він втілить Путіна на початку його політичної кар'єри у 90-х. Стрічку знімають на основі бестселера італійсько-швейцарського письменнника Джуліані да Емполі "Кремлівський чарівник".
У фільмі розкриють постать телевізійного продюсера Вадима Баранова. У 90-х він працював головним радником і політтехнологом Путіна, коли торував шлях до влади. Маючи великий вплив, Баранов активно створював медіаобрази та вкорінював у Росії пропаганду.
Прообразом Баранова у фільмі вважають експомічника Путіна Владислава Суркова, який свого часу стояв за великими політичними процесами у Росії. Наразі невідомо, коли стрічка вийде у прокат.
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