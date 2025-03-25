Зірка Голлівуду з'явився в образі Путіна на зніманнях фільму про президента Росії (фото)

Очільника Кремля зіграв знаменитий голлівудський актор

У Латвії відбуваються знімання стрічки французького режисера Олів'є Ассайаса "Кремлівський чарівник". У ньому розкривається прихід до влади кремлівського диктатора Володимира Путіна, якого часто порівнюють з Адольфом Гітлером. Роль російського президента у фільмі виконає відомий американський актор Джуд Лоу.

Видання "Новая газета Європа" поширило перші фото зі знімань, на яких Лоу постав в образі раннього Путіна. Зокрема, він мав таку ж зачіску, яку раніше обирав очільник Кремля, а також був одягнений у чорний костюм та білу сорочку. Такий стиль притаманний президенту Росії.

Джуд Лоу перевтілився у Путіна у фільмі "Кремлівський чарівник", фото "Новая газета Європа"

Знімання стрічки "Кремлівський чарівник", фото "Новая газета Європа"

Свою участь у фільмі "Кремлівський чарівник" Джуд підтвердив ще навесні 2024 року. У картині він втілить Путіна на початку його політичної кар'єри у 90-х. Стрічку знімають на основі бестселера італійсько-швейцарського письменнника Джуліані да Емполі "Кремлівський чарівник".

У фільмі розкриють постать телевізійного продюсера Вадима Баранова. У 90-х він працював головним радником і політтехнологом Путіна, коли торував шлях до влади. Маючи великий вплив, Баранов активно створював медіаобрази та вкорінював у Росії пропаганду.

Прообразом Баранова у фільмі вважають експомічника Путіна Владислава Суркова, який свого часу стояв за великими політичними процесами у Росії. Наразі невідомо, коли стрічка вийде у прокат.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз відбувається з голлівудським актором Брюсом Віллісом. Протягом останніх років він бореться з важкою недугою.