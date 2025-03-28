"Не понятно, с кем подписывать мир": Путин выдал новую порцию абсурдных заявлений

Путин традиционно издал ряд лжи и бреда в адрес Украины

Российский правитель Владимир Путин ближе к ночи 27 марта выступил с очередным рядом заболевших заявлений. Среди прочего, Путин требует отдать Украину под "временное управление", размечтался о "добивании ВСУ", в очередной раз уже назвал президента Украины Зеленского "нелегитимным" и ноет, что Европа пытается его "обмануть".

Об этом он заявил во время выступления на Арктическом форуме в Мурманске, который сумел посетить (если это, конечно, был настоящий Путин, а не очередной двойник). О чем именно говорил российский правитель:

Россия, мол, готова сотрудничать с Европой по вопросу урегулированию войны в Украине, только вот европейские страны, оказывается, "стараются нас обмануть". Традиционная русская пропагандистская сказочка, рассчитанная на внутреннего потребителя.

Путин требует обсудить введение "временного управления" в Украине — якобы, чтобы провести выборы. Во главе этих "управленцев" должны быть ООН и некоторые "неназванные страны" – очевидно, Путин намекает на Россию.

В очередной раз объявил президента Украины Владимира Зеленского "нелегитимным", а потому объявил "нелегитимными" все украинские органы власти — теперь, мол, "непонятно, с кем подписывать мир". Смешнее всего, что это заявил реально нелегитимный так называемый "президент" России , поскольку "голосование" на последних выборах российского президента происходило и на временно оккупированных территориях Украины, что делает его результаты юридически ничтожным . Более того, поэтому нелегитимны также российское так называемое "правительство", поскольку его чиновников назначает Путин, и вся российская "Государственная дума", не говоря уже о назначенной Путиным "местной власти" в российских регионах.

"нелегитимным", а потому объявил "нелегитимными" все украинские органы власти — теперь, мол, "непонятно, с кем подписывать мир". Смешнее всего, что это заявил , поскольку "голосование" на последних выборах российского президента происходило и на временно оккупированных территориях Украины, . Более того, поэтому нелегитимны также российское так называемое "правительство", поскольку его чиновников назначает Путин, и вся российская "Государственная дума", не говоря уже о назначенной Путиным "местной власти" в российских регионах. Назвал президента США Трампа человеком, искренне стремящимся завершить войну.

Кремль поддерживает мирное решение, но нужно "устранить первопричины" – еще один традиционный пропагандистский штамп.

Также Кремль готов "сотрудничать с кем угодно", чтобы "устранить украинскую проблему".

Россия хочет "гарантировать свою безопасность" на долгие годы. Похоже, в Кремле действительно настолько боятся Украину.

Среди прочего Путин размечтался, что российская армия и российские военные в целом сделают то, чего не способны сделать уже четвертый год – "добьют украинские войска".

Напомним, что 27 марта Путин выступил на Арктическом форуме в Мурманске и сделал ряд заявлений о стратегических целях РФ в регионе. По его словам, Россия намерена "укреплять глобальное лидерство в Арктике" вне зависимости от вызовов и сложностей.

Контекст этих заявлений в значительной степени перекликается с ранее обнародованной аналитикой разведки США. В своем отчете американские разведчики назвали Россию постоянной угрозой глобальным интересам США, в частности — в Арктике. Москва, говорится в докладе, пытается усилить контроль над морскими путями в регионе, разрабатывать арктические запасы нефти и газа и реагировать на расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции. В документе также указано, что РФ стремится превратить Арктику в зону стратегического преимущества — в частности, посредством развития военной инфраструктуры и ядерных подлодок. Особое внимание Москва уделяет Гренландии, учитывая ее стратегическое расположение вблизи базы США "Туле".