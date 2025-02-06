В "сердце" Нью-Йорка произошел серьезный пожар: пострадал элитный жилой район (видео)

Загорелась 5-ти этажка

В среду, 5 февраля, в самом центре Нью-Йорка произошел пожар. На Манхэттене загорелся жилой дом.

Огонь перешел еще на несколько соседних построек. Возможны пострадавшие, пишет Eyewitness News.

Пожарные боролись с большим пожаром в жилом доме в Гарлеме. Представители FDNY говорят, что работают на месте пожара с четырьмя сигнализаторами.

Событие произошло на 139-й Западной улице. В момент пожара он был заставлен машинами пожарных и других экстренных служб. На месте работают около 40 единиц техники и 170 пожарных и ГСЧС.

Людей эвакуировали из зданий, возгорание пытались долго локализовать.

Официальные лица говорят, что пожар возник на первых трех этажах. Она перекинулась на другие постройки.

Соседи рассказали Eyewitness News, что здание, где произошел пожар, пустует уже пару лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в округе Лос-Анджелеса разразился мощный лесной пожар. Пламя стремительно распространилось в горной местности, граничащей с жилыми районами и учебными заведениями. Десятки тысяч человек покинут свои дома.