В Британии масштабный пожар оставил крупнейший аэропорт Европы без электричества (фото, видео)

По крайней мере, 120 самолетов, которые уже находились в воздухе и направлялись в Хитроу, вынуждены были изменить курс

Аэропорт "Хитроу" в Лондоне в пятницу, 21 марта, приостановил работу из-за масштабного отключения электроэнергии. Обесточивание вызвал пожар на соседней электроподстанции.

В официальном заявлении администрация аэропорта сообщила, что закрытие будет продолжаться до конца суток. Пассажиров призывают ни при каких обстоятельствах не приезжать в аэропорт. По прогнозам, перебои с электричеством могут растянуться на несколько дней.

"У нас нет четкой информации, когда электроснабжение будет стабильно восстановлено. Чтобы обеспечить безопасность пассажиров и персонала, мы вынуждены закрыть Хитроу до конца суток", — говорится в заявлении.

Сайт отслеживания полетов Flightradar24 проинформировал, что по крайней мере 120 самолетов, которые уже находились в воздухе и направлялись в Хитроу, вынуждены были изменить курс. Лондонский аэропорт Хитроу – один из самых загруженных аэропортов в мире. В прошлом году его посетили рекордные 83,9 миллионов пассажиров, а самолет приземлялся или взлетал примерно каждые 45 секунд.

Около полуночи на электроподстанции в районе Гейз (приблизительно в 2,5 км от аэропорта) произошел пожар, сообщает Sky News. Из-за него начались масштабные перебои с электричеством в окрестных районах. Из зоны инцидента было эвакуировано около 150 человек, также установлена 200-метровая зона безопасности. Тысячи домов остались без электроснабжения.

Очевидцы публикуют в сети фотографии и видео пожара на подстанции. На кадрах видны столбы пламени и густой черный дым, возвышавшийся над местом.

Хитроу – крупнейший международный аэропорт Великобритании и Европы

Он имеет две параллельные взлетно-посадочные полосы, четыре пассажирских терминала и грузовой терминал. Расположен в 22 км от Лондона. Является местом размещения штаб-квартир британских авиакомпаний British Airways и Virgin Atlantic Airways.

Как сообщал "Телеграф", в Киевской области с начала 2025 года произошло более девяти сотен пожаров. Впрочем, очень малая часть из них возникла из-за преднамеренного поджога.