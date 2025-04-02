Иран будут бомбить: страна якобы закрыла небо, а США готовятся к атаке

Израильские чиновники настаивают на ударе

США и Израиль могут нанести совместный удар по ядерным объектам Ирана — подготовка к масштабной военной операции уже идет. Один из представителей израильского правительства уже заявил, что это "должно быть сделано еще давно".

Об этом сообщает Daily Mail. Журналисты ссылаются на чиновников в правительстве Израиля, армии и дипломатических кругах.

Издание указывает, что на прошлой неделе США перебросили на базу в Диего-Гарсия семь бомбардировщиков B2 Spirit, способных нести противобункерные боеприпасы GBU-57. Такую концентрацию стратегической авиации аналитики расценивают как сигнал готовности к серьезной атаке.

За последний год Израиль провел несколько ударов по Ирану, Сирии и Ираку, постепенно уничтожая систему противовоздушной обороны на потенциальном маршруте к иранским целям. Удары были также связаны с Тегераном группировки — Хезболла в Ливане, ХАМАС в секторе Газа и хуситы в Йемене.

В Тель-Авиве полагают, что Иран остался без стратегической поддержки в регионе. После крушения режима Асада в Сирии и неэффективности ударов дронов и баллистических ракет по Израилю, израильские военные считают режим в Тегеране уязвимым.

"Иран — это глава змеи", — заявил израильский политик. В Тель-Авиве убеждены, что Тегеран был причастен к атакам 7 октября, и что пора окончательно устранить источник угрозы.

Пока сценарий атаки еще не финализирован. Но, по информации британского дипломатического источника, Тегеран не воспринимает ультиматум Трампа серьезно и считает, что ядерное оружие является сдерживающим фактором против США. Согласно Flightradar, над страной продолжают летать гражданские рейсы, в том числе в районе Тегерана.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о заявлении Дональда Трампа, который якобы начал изучать данные об использовании Россией иранских дронов-камикадзе "Шахед" для ударов по Украине. Эти слова вызвали шквал эмоций не только у украинцев.