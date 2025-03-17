США снова ударили по Йемену, а также разведывали ядерные объекты Ирана

Ситуация обостряется

Пока военная операция против хуситов в Йемене продолжается, американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton в течение нескольких часов совершал облет территории вблизи Бушерской атомной электростанции в Иране. БПЛА зафиксировали недалеко от стратегического ядерного объекта, расположенного на юге страны.

Об этом свидетельствуют авиарадары. Это происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после того, как президент США Дональд Трамп объявил о начале военных действий против йеменских повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном.

Центральное Командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х сообщило, что США снова нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. "Силы CENTCOM продолжают операции против террористов-хуситов, поддерживаемых Ираном", — говорится в сообщении. По предварительной информации, США ударили по городу Ходейду.

Бушерская атомная электростанция: где она расположена и какие функции выполняет

Бушерская АЭС

Бушерская АЭС – первая атомная электростанция на территории Ирана, расположенная вблизи города Бушер на побережье Персидского залива. Строительство станции началось еще в 1975 году при участии немецких компаний, но после Исламской революции 1979 проект был заморожен.

Позже, в 1990-х годах, Россия подписала соглашение о завершении строительства станции. Первый энергоблок Бушерской АЭС был официально запущен в сентябре 2011 года. Бушерская АЭС важна для энергетической системы Ирана.

Бушерская АЭС в Иране – где она расположена

MQ-4C Triton: что известно об этом дроне

MQ-4C Triton

MQ-4C Triton – это высокотехнологичный морской вариант беспилотника Global Hawk, специально разработанный для выполнения задач морской разведки и наблюдения. Дрон способен развивать максимальную скорость до 575 км/ч и может работать непрерывно в воздухе до 24 часов без дозаправки. Он снабжен мощными сенсорами для мониторинга больших морских территорий и обнаружения потенциальных угроз. Стоимость одного такого беспилотника составляет около 138 миллионов долларов, а общие затраты на программу разработки оцениваются более чем в 13 миллиардов.

Ранее "Телеграф" также писал, что в США официально признали йеменских хуситов террористической организацией. Трамп подписал указ.