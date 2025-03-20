США могут ударить по Ирану: Трамп выдвинул жесткий ультиматум

Вашингтон дал Тегерану всего два месяца для заключения нового ядерного соглашения. Согласится ли Иран и что будет, если он откажется?

Президент США Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи жесткое письмо, в котором потребовал заключить новое ядерное соглашение в течение двух месяцев. В документе содержатся не только предложения по переговорам, но и предупреждение о возможных последствиях, если Тегеран откажется от них.

По данным издания Axios, в письме упоминаются резолюция SJRes.106 и закон Public Law 107-40, признающие Иран угрозой национальной безопасности США из-за его ядерной программы. Эти документы также предусматривают возможность применения военной силы против Тегерана в случае необходимости.

Источники издания сообщают, что Трамп установил четкий срок в 60 дней для достижения нового соглашения. Однако пока неизвестно, идет ли об отсчете с момента получения письма или с начала переговоров между сторонами.

Администрация президента США также проинформировала о содержании этого письма ключевых союзников, включая Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Эти страны традиционно поддерживают жесткую позицию Вашингтона по отношению к иранской ядерной программе и призывают к усилению санкций и политическому давлению на Тегеран.

Напомним, что Соединенные Штаты вышли из ядерного соглашения с Ираном в 2018 году, после чего возобновили жесткие санкции против страны. С тех пор отношения между государствами остаются напряженными, а попытки возобновить переговоры не принесли желаемого результата.

Пока официальная реакция Тегерана на письмо Трампа отсутствует. Однако эксперты предполагают, что Иран вряд ли пойдет на уступки, особенно учитывая его решительную позицию по сохранению собственной ядерной программы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп приказал военным о начале войны против проиранских йеменских повстанцев. Это решение было принято чуть больше месяца после того, как Вашингтон признал хуситов террористической организацией.