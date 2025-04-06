ЕС ответит на тарифы Трампа: ударит по туалетной бумаге и жевательной резинке — Reuters

В странах Европы нет единого мнения о необходимости вводить пошлины

Европейский союз не намерен оставлять новые пошлины США без ответа и планирует вскоре ввести торговые меры против импорта из США на сумму до 28 миллиардов долларов. Аналогичные меры накануне приняли Китай и Канада.

Об этом информирует издание Reuters. Отмечается, что новые тарифы президента США Дональда Трампа охватили около 70% всего экспорта из ЕС в США, а меры против ряда товаров вроде меди, фармацевтики, полупроводников и древесины, введены еще не были.

В понедельник, 7 апреля, Еврокомиссия намерена обсудить с представителями стран блока список товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины. Туда могут попасть мясо, круп, вино, древесина, одежда, жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага. Однако больше всего разногласий вызывают вопросы введения тарифов на алкоголь.

Главной целью встречи будет выработка единого подхода к дальнейшим переговорам с США и недопущения национальных решений, что могло бы подорвать единство внутри ЕС. При этом разногласия уже есть. Например, Франция предлагает не только ввести пошлины, но и прекратить инвестиции в американские компании. Ирландия призывает к более "умеренному" ответу, а Италия вообще сомневается в необходимости принятия ответных мер.

В любом случае, первоначальные ответные пошлины будут вынесены на голосование 9 апреля. Ожидается, что первая часть из них вступит в силу 15 апреля, а остальные — в мае.

Стоит отметить, что американский миллиардер Илон Маск выступил за отмену всех пошлин между США и Европой и достижения зоны свободной торговли. Он отметил, что уже дал такой совет Трампу.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил "День Освобождения США", что подразумевало введение новых торговых пошлин против всех стран. Под удар попала автомобильная промышленность, а также пиво, пивные банки и алюминиевая продукция.