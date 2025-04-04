10% на импорт: Зеленский объяснил, как новые пошлины Трампа повлияют на Украину

Украина попала в список стран с пошлинами США. Стоит ли волноваться украинскому бизнесу?

США ввели новые пошлины на все импортные товары, ввозимые в страну. Об этом заявил президент Дональд Трамп в среду, 2 апреля. Украина также попала в список государств, на которые распространяется это решение. Украине "повезло" – против нее будет действовать стандартная минимальная тарифная ставка в 10%.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский во время брифинга с представителями медиа заверил, что эти тарифы существенно не повлияют на экономику Украины.

Как пояснил глава государства, товарооборот между Украиной и США невелик, а самая большая категория экспорта – металл – и раньше облагалась 25% пошлиной.

Зеленский также подчеркнул, что пошлины не коснутся поставок оружия в Украину, поскольку они касаются только коммерческой продукции.

Новые пошлины стали частью политики Дональда Трампа, направленной на защиту американской экономики. Однако эксперты отмечают, что подобный шаг может вызвать новые торговые споры между США и другими странами.

Ранее "Телеграф" писал о том, что введенные Трампом пошлины вызвали паническое падение на фондовых рынках. Основные американские индексы S&P500, D&J, Nasdaq упали в среднем на 5%, нефть Brent на 6%, евро выросло к доллару с 1,09 до 1,11.