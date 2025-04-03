Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич проанализировал, как повлияют тарифы США на мир и Украину.

Тарифы США и многополярный мир США вводят таможенные пошлины в отношении практически всех государств мира. При этом наибольший удар приходится на развивающиеся страны и… давних политических партнеров Вашингтона: ЕС, Японию, Южную Корею и даже Тайвань. Но в списке нет, например, Российской Федерации (хотя базовые 10%, по всей вероятности, введут). Нелогично? Вовсе нет. Суть не в вопросах мировой торговли, а в логике многополярного мира и формировании собственной зоны влияния. Давайте разбираться вместе.

Базовая ситуация или повторение написанного

Для начала тезисно повторю рамки, в которых сегодня действует американская внешняя политика:

Ключевым соперником на геополитическом поле США воспринимают КНР. И только КНР. При этом оба государства сегодня взаимосвязаны — они являются ключевыми торговыми партнерами, и есть сферы, где американская экономика не обойдется без китайских поставок, есть направления, где китайским производителям будет невозможно развиваться без импорта из США. Идет трансформация мировой экономики. Где, с одной стороны, резко возрастает значимость владения знаниями технологиями, а с другой есть необходимость в создании новой производственной базы (на новом технологическом уровне). В рамках этого процесса государства мира распадаются на 3 группы: ядро (обладают технологиями и производственной базой), полупериферия (культура производства на чужих технологиях), периферия – все остальное. Причем для периферии вариантов развития не остается – даже вариант продажи "дешевой рабочей силой" перестает быть механизмом экономического рывка. Вышеперечисленные процессы ведут к трансформации мировой политической системы. Вернее, ее деконструкции. И здесь есть несколько вариантов поведения. Для геополитических лидеров (или соискателей лидерства) выбор состоит из двух опций. Или пытаться аккумулировать ресурсы, оптимизировать затраты, не обращая внимания на ограничение старой системы. А часто целенаправленно разрушая их. Или, напротив, максимально долго использовать возможности старой системы для своего усиления, не создавая при этом излишних точек напряженности в отношениях с другими государствами. Китай пока выбирает вторую модель поведения. А вот США давно выбрали первую (вспомните выход из Афганистана, изменение механизмов научно-технического сотрудничества даже с ближайшими союзниками, стимулирование создания региональных коалиций вместо своего присутствия). Просто при Трампе выбор стал очевидным и публичным.

При этом оба претендента на мировое лидерство (или будущие полюсы мира) активно формируют (или пытаются сформировать) свою зону влияния, не вступая пока в прямую конфронтацию друг с другом. По крайней мере, военную. Снова нелогичный тезис? Вовсе нет — давайте с точки зрения перечисленных трех вводных оценим тарифные войны Трампа.

Логика тарифных войн

Первое, что бросается в глаза при оценке тарифов — две категории стран, по которым пошлины не так велики. Это экономически слабые государства (периферия, которой в Вашингтоне отводится роль сырьевой базы), а также страны Южной Америки. Последнее важно, поскольку США пытаются на новом витке возродить доктрину "Америка для американцев" или доктрину Монро. То есть усиление своих позиций "в обеих Америках", соединенное с определенного рода политическим изоляционизмом по отношению к остальному миру.

В эту логику, кстати, вкладывается предварительное давление на Мексику и Канаду (не упомянутые в новом списке). Первая — потенциальный региональный лидер, способный создать конкуренцию США в расширении влияния на Латинскую Америку. Вторая – угроза политике изоляционизма и конкурент в гонке по технологиям. Трампу нужны "послушные" Америки.

Второе — достаточно высокие тарифы по государствам, которые принято считать партнерами США. В первую очередь, это страны ЕС. И здесь логично — для Соединенных Штатов крайне невыгодно превращение Европейского Союза в еще один геополитический полюс. Сборочный цех, технологически завязанный в США — пожалуйста. Конкурент в политике и технологиях – категорически нет. Европе отводится роль "полупериферии".

Новые пошлины призваны стимулировать перенос ряда европейских производств (в первую очередь технологических) в США, при этом оставляя государствам ЕС затраты на поддержание региональной стабильности. К этой же группе государств можно отнести Японию, Южную Корею, Швейцарию, Малайзию, Индонезию, Индию. Подход аналогичен — попытка перетянуть технологические производства "в обмен" за исчезающий "зонтик безопасности".

Пошлины по Тайваню можно назвать скорее стимулом к эвакуации технологических производств на территорию США (как это делает TPMC). Вашингтон, естественно, продолжает говорить о защите острова. Но, учитывая, что среди местного сообщества нет консенсуса по вопросам независимости и есть влиятельные партии, выступающие за воссоединение с КНР, единственный механизм "защиты от Китая" — оккупация. Это не подходит, значит, нужно стимулировать процесс переноса технологий и производств на свою территорию.

Третье – государства, которые остаются ключевыми партнерами США для обеспечения присутствия в ключевых регионах. Это Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Израиль. А также возможные партнеры Вашингтона.

Пошлины по КНР идут "отдельной строкой". С одной стороны, это начало торговой войны между странами. С другой – приглашение Си к диалогу на условиях Трампа. И я не удивлюсь, если после американо-китайского саммита значительная их часть может быть пересмотрена.

Россия, "ось зла" и потенциальные партнеры — удивительная щедрость Трампа

Начать следует с низких пошлин для Турции, Египта, ОАЭ и ряда других государств. В условиях оптимизации своего присутствия в ряде регионов Вашингтона нужны "противовесы" — государства, способные сдерживать усиление других. Турция и Египет – это Ближний Восток. Точнее, Турция – это еще и Черноморский регион, Центральная Азия (противорог РФ и КНР). ОАЭ – страны Персидского залива. Ну и вопрос о необходимости существования территории обмена технологиями, которой Эмираты де-факто уже есть.

Россия и Иран – несколько другая логика. Вашингтон не воспринимает Москву потенциальным претендентом на мировое лидерство. Да и в Кремле это понимают. Зато Россия важна для США как партнер по контролю за Арктикой, источник ресурсов и партнер по сдерживанию одновременно КНР и ЕС. Иран — примерно тот же функционал по КНР и Турции в Центральной Азии. Но только в случае заключения нового "ядерного соглашения". Кстати, в переговорный процесс как посредник активно хочет войти Москва.

Что это значит для нас?

Тарифная война Трампа (точнее, война за экономические ресурсы, к которым относятся и технологии, и производства, и логистика) в условиях работающей системы международных отношений закончилась бы, не начавшись. Но когда мировая система де-факто уже разрушена, каждое из государств будет пытаться искать свои механизмы выхода из сложившейся ситуации.

То есть часть партнеров будет настаивать на зеркальном ответе, а часть постарается договориться, идя на некоторые уступки. Что, кстати, несет риски, в частности целостности ЕС. Но в любом случае, даже посеяв хаос,

Вашингтону удастся сформировать определенный облик зоны своего доминирования. Куда войдут обе Америки и ряд европейских стран. Так же это приведет и к укреплению зоны влияния КНР — Пекин использует сложившуюся ситуацию для демонстрации своей политики как адекватной и предполагаемой альтернативы фонтану идей от новой американской администрации.

Для Европейского Союза это вызов

ЕС вынужден будет решать сразу несколько долгое время отложенных задач. В частности:

Собственной позиции на мировой арене. То есть, реализации подхода автономизации европейской политики. Но успех по п.1 без трансформации системы принятия решений на уровне Союза невозможен — группа государств, вырабатывающая политику через консенсус, не может демонстрировать скорую реакцию на внешние вызовы. То есть ЕС сталкивается с необходимостью рассмотреть, как минимум, отложенную 8-9 лет назад идею "Европы разных скоростей". Не допустить создания "внутренних коалиций", которые являлись бы проводниками интересов претендентов на глобальное лидерство. Или сводить к минимуму влияние подобных "союзов" на общеевропейскую политику. Речь идет как о проекте "Треморья" (как проекции американских интересов), так и о оси, которую выстраивает Китай: Румыния-Венгрия-Сербия. А также формирование Турцией своей зоны влияния в Черноморском регионе (как минимум до трансформации политики в отношении Турции). Просмотр программ сотрудничества с ключевыми партнерами за пределами США. Речь идет о странах Ближнего Востока, Турции, Египте, Японии, Южной Корее и Индии. Выработка собственных (отвязанных от позиции США) политик реагирования на возникновение и усиление новых международных коалиций. К примеру, БРИКС.

Таким образом Украина оказывается в точке, где сходятся сразу несколько зон нестабильности. А именно:

Поиск Вашингтоном подходов к РФ по сдерживанию КНР.

Формирование региональных европейских коалиций и зон сотрудничества: зона турецкого влияния, выстраиваемые КНР оси, проект Триморья.

Общий пересмотр подходов к внутренней и внешней политике странами ЕС.

Формирование серой зоны между сферами влияния КНР и США.

При этом Украина пока рассматривается окружением Трампа как страна периферии, то есть источник ресурсов, который может выполнять определенную роль противовеса РФ. Незавидный, с точки зрения будущего, функционал. Но если посмотреть на вышесказанное, региональная система безопасности, система международного сотрудничества фактически разрушена. И США не являются архитектором новой. Есть сразу несколько потенциальных центров силы и процессов формирования новых систем. Речь идет о региональных союзах, позиции Турции, "Старой Европы" и той же Польше как драйвер проекта "Триморье". То есть, при наличии активной, рациональной и по мере циничной политики Украина имеет шанс выстроить систему собственного сотрудничества в регионе. Что дает шанс в будущем покинуть зону "периферии" мировой системы. К сожалению, но времени на это у нас не так много – максимум 5-6 лет.

Источник: пост Игара Тишкевича в Facebook