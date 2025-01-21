Конфликт, риск и авантюра. Почему Трамп положил глаз на Канаду и Гренландию

Арктика может стать очень перспективным регионом для США

Президент США Дональд Трамп понимает, что противостояние с Китаем обостряется, время работает в пользу Пекина, поэтому Вашингтону нужно что-то делать с этим. Именно поэтому новый-старый американский лидер заговорил о присоединении к Штатам территории Канады и взятии под контроль Гренландии, принадлежащей Дании .

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал доцент Института международных отношений, кандидат политических наук Николай Капитоненко. Он объяснил, как США хотят решить проблему ресурсов.

Больше об этом читайте в публикации: "У нас нет союзников, — эксперт-международник о Трампе, игре Китая и перспективах победы над Россией".

По его словам, ресурсов в США становится все меньше, их нужно экономить, вывести из второстепенных регионов, таких, например, как российско-украинская война.

— Почему он [Трамп] хочет ее завершить. Чтобы сконцентрироваться на более приоритетных для себя регионах: Восточная Азия и Ближний Восток. Сконцентрировать ресурсы на противостоянии Китаю. И увидеть, какие сферы этого противостояния наиболее перспективны, — говорит политолог.

Отсюда разговоры о Канаде и Гренландии, потому что Арктика представляет собой новый, очень перспективный регион, прежде всего для логистики, считает эксперт-международник.

— Борьба за Арктику может оказаться одной из определяющих сфер этого противостояния с Китаем. Кроме того, торговые войны, скорее всего, будут острее выглядеть. То есть может быть больше конфликтности, рискованности, авантюрности во внешней политике Трампа. Но все равно это будет в русле решения основной задачи, которая стояла и перед Байденом: что сделать, чтобы сломать существующие тренды, вернуть США лидерство и уменьшить влияние Китая, — заключает Николай Капитоненко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", выгодна ли Китаю война в Украине.