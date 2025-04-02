Уже считают расходы и доходы? В Вашингтоне оценивают стоимость контроля над Гренландией

Ресурсы Гренландии необходимы для производства вооружений и батарей

Администрация Дональда Трампа приступила к официальной оценке стоимости контроля над Гренландией — стратегическим островом в Северной Атлантике, который США хотят превратить в собственную территорию. Кроме того, ведется подсчет и потенциальных прибылей от гренландских надров.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме. По данным Euronews, Гренландия имеет огромные запасы лития, кобальта, меди и редкоземельных металлов – именно тех ресурсов, которые нужны для вооружений, батарей и "зеленой" энергетики. В ЕС эти ископаемые уже окрестили "новой нефтью", а в США их стратегическую ценность оценили в $3 трлн.

Трамп не скрывает своего интереса к острову и не исключает даже силовой сценарий:

"Есть хорошая вероятность, что мы сможем это сделать без военной силы, но я ничего не исключаю". В Белом доме это объясняют "угрозами со стороны Китая и России в Арктике", намекая на желание контролировать арктические морские пути и ресурсы.

Гренландия на карте

Датский премьер Мэтте Фредериксен отправляется со срочным визитом в Гренландию — на фоне все более агрессивных сигналов со стороны Вашингтона по поводу планов Дональда Трампа установить контроль над островом. Поездка продлится три дня — со среды, 2 апреля, и цель укрепления доверия и сотрудничества между Копенгагеном и новым правительством.

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отметил, что Гренландия остается независимой в решениях и не намерена изменить этот статус. Граждане, по его словам, должны сохранять спокойствие, реагировать на подобные заявления с достоинством и единством и быть готовы показать США, что Гренландия никогда не станет американской.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс во время недавнего визита на остров раскритиковал Данию за "недостаточную заботу о безопасности и благополучии гренландцев" и заявил, что США могли бы быть "лучшим партнером". Еще в 2019 году Трамп публично заявил о желании "купить Гренландию", что вызвало дипломатический скандал с Копенгагеном.