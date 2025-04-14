Доллар США продолжает дешеветь в мире: какая ситуация в Украине

Нестабильность доллара может продолжаться и дальше

Доллар США теряет свои позиции на мировых рынках уже пятый день. Стоимость американской валюты снизилась на 0,2% и достигла самого низкого уровня с октября прошлого года.

Эксперты объясняют это неопределенностью в экономической политике США, из-за которой инвесторы стали сомневаться в надежности американских денег. Об этом пишет Bloomberg.

По словам издания, падение доллара продолжается почти неделю подряд. Показатель Bloomberg Dollar Spot, измеряющий силу доллара по сравнению с другими мировыми валютами, показывает самую длинную серию понижений за последние месяцы.

Специалисты по финансам говорят, что инвесторы сейчас пересматривают важность доллара в мировой экономике. "Тревога на рынках по американским облигациям и доллару скорее всего продолжится", — сказал изданию Дерек Халпень из компании MUFG.

Из-за ослабления доверия к доллару инвесторы начали больше вкладывать в золото, цена на которое достигла рекордных показателей. Эксперты считают, что нестабильность доллара может продолжаться, пока США не определятся с четкой экономической стратегией.

Согласно анализу Bloomberg, курс доллара к гривне по состоянию на утро 14 апреля составляет 41,32 грн, снизившись на 0,08% по сравнению с предыдущим днем.

Анализ курса доллар-гривна за день (14 апреля), Bloomberg

Анализ курса доллар-гривна за месяц (11 марта – 11 апреля), Bloomberg

Впрочем, невзирая на мировую тенденцию к ослаблению доллара, в Украине наблюдается противоположная ситуация. За последнюю неделю наличный доллар вырос в цене на 27 копеек в продаже (до 41,56 грн) и на 23 копейки в покупке (до 40,90 грн).

Динамика среднего курса доллар-гривна за день, Минфин

Динамика среднего курса доллар-гривна за месяц, Минфин

Национальный банк Украины также изменил нисходящий тренд на восходящий с 10 апреля, установив на понедельник, 14 апреля, официальный курс доллара на уровне 41,39 грн, что на 20 копеек больше недели назад.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, где выгоднее обменять доллар на гривну. Доллар можно обменять как в банке, так и в обменнике, но курсы будут точно отличаться.