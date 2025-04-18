Железнодорожник погиб в пожаре прямо в поезде "Укрзализныци". Все детали

Поезд задерживается на 1 час

В одном из поездов "Укрзализныци" в пятницу, 18 апреля, произошла трагедия. Вблизи станции Путивль в результате пожара в вагоне погиб железнодорожник.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ. Инцидент произошел в поезде №115 Сумы-Киев.

"Из-за пожара в вагоне погиб железнодорожник, среди пассажиров пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По дани "Укрзализныци", пожар уже локализовали. Пока причины возгорания и все детали трагедии выясняются. Поезд продолжил свое движение из Сум в Киев, но уже без 4 отцепленных вагонов.

"Все пассажиры пересажены на свободные места в других вагонах, задержка составляет около 1 часа, но будет сокращаться…" — добавили в УЗ.

Напомним, в начале апреля украинка обвинила "Укрзализныцу" в безразличии к безопасности. Женщина возмущена не только физическим состоянием поезда, но и отсутствием каких-либо механизмов защиты пассажиров. Ведь в вагонах нет кнопки экстренного вызова. УЗ уже отреагировала на эти жалобы, отметив, что компания открыта для конструктивного диалога.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрзализныця" вызвала возмущение металлургической компании Кривого Рога. "АрселорМиттал Кривой Рог" бьет тревогу.