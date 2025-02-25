Еще в молодости ему удалили часть легких

Папа Римский Франциск находится в больнице Джемелли с пневмонией с осложнениями, его состояние врачи оценивают как тяжелое. По официальным сообщениям, понтифик стабилен, однако появилась неподтвержденная Ватиканом информация, что Франциску "осталось жить менее 72 часов".

Об этом со ссылкой на "надежные источники" в больнице Джемелли у Х сообщил корреспондент LifeSiteNews в Ватикане Майкл Хейнс. По его информации, состояние Папы ухудшилось на фоне почечной недостаточности.

"Надежные источники в больнице Джемелли сообщают, что Папе Франциску осталось жить менее 72 часов. Капеллан Джемелли теперь призывает людей молиться с "надеждой без всякой надежды". Это произошло после продолжительного дыхательного кризиса Франциска и "легкой" почечной недостаточности", — говорится в сообщении.

В вечернем пресс-релизе прессслужбы Святого Престола 24 февраля сообщалось о "небольшом улучшении" состояния Папы. У 88-летнего понтифика, по данным Ватикана, не было новых эпизодов астматических респираторных расстройств, а его легкая почечная недостаточность не вызывает беспокойства. Кислородная терапия продолжается, хотя с несколько пониженным потоком и уровнем кислорода. Папа Франциск возобновил работу и вечером позвонил по телефону в приход в Газе.

Что известно о болезни Папы Франциска

Понтифик был госпитализирован 14 февраля с бронхитом, однако его состояние не стабилизировалось и болезнь прогрессировала, перейдя в двустороннюю пневмонию. Состояние пожилого Папы медики оценивают как "сложное". Понтифик, по слухам, чувствует близкий конец и упорядочивает свои дела. Он получает кислородную поддержку и переливание крови.

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони посетила Франциска в больнице. По ее словам, Папа не потерял своего знаменитого чувства юмора.

В последние дни в социальных сетях начали распространяться слухи, что Франциск находится в критическом состоянии и уже получил последнее помазание. По данным миланской газеты Il Giornale, эти ложные сообщения распространяют оппоненты Папы в Ватикане.

Как Папа Франциск относится к войне России против Украины

Как известно, Папа неоднократно огорчал украинцев призывами примириться с россиянами, называя наши народы "братьями" и объединяться с ними, что трудно даже представить в свете того, что творит РФ. Понтифик порой в своих речах сочувствовал украинцам, однако не возлагал ответственность за человеческие страдания на настоящего виновника — Россию. Франциск выражал восхищение русским народом и культурой. В то же время следует отметить, что Ватикан активно участвует в деле освобождения украинских пленных, как военных, так и гражданских.

Как сообщал "Телеграф", в СМИ распространилась информация, что состояние здоровья главы католической Церкви может побудить его подать в отставку. Об этом сказал кардинал Джанфранко Равази, по словам которого, если бы у Папы "возникли серьезные трудности в служении, он сделает свой выбор".