Филиппинец вырвался вперед? Букмекеры принимают ставки на нового Папу

Два кандидата идут почти нога в ногу

Смерть Папы Римского Франциска 21 апреля после затяжной болезни снова расшевелила мир ставок. В этот раз люди пытаются предсказать, кто из вероятных кандидатов на папский престол все же займет его.

Как свидетельствуют данные портала polymarket, самая ожесточенная борьба идет между двумя кардиналами — филиппинцем Луисом Антонио Тагло и итальянцем Пьетром Паролином.

По состоянию на 15:00 21 апреля в победу Луиса Антонио Тагло верят более 37% человек. Общая сумма ставок на него пересекла 180 тысяч долларов. Учитывая его опыт и молодой возраст для Папы, эта ставка может сыграть. Однако конклав будет принимать решения в мае за закрытыми дверями, выбирая среди определенного перечня кардиналов.

Ставки на нового Папу Римского

На втором месте после Тагло Пьетро Паролин — кардинал из Италии. В его победу и возглавленние папского престола верят 36% людей. Заметим, что за весь период ставок с 25 февраля 2025 года он почти всегда идет нога в ногу с филиппинским кардиналом. Однако зимой, когда только начался прием ставок, он даже вырывался на первое место.

На кого еще ставят как нового Папу:

Питер Тарксон, Гана, темнокожий кардинал – 6%;

Петер Эрде, Венгрия — 5%

Пьер Баттиста Пиццабалла, Иерусалим — 4%

Реймонд Берк, США – 3%.

Роберт Сара, Гвинея – 2%.

Ставки на нового Папу Римского

Напомним, что процесс избрания Папы Римского включает в себя несколько этапов. Голосование проводит конклав, оно проходит тайно и за закрытыми дверями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о главных кандидатах на папский престол и какие необычные личности есть среди них.