Новый Папа будет темнокожим? Что известно о главных кандидатах Ватикана

Ватикан на пороге исторического решения

Среди вероятных кандидатов на роль нового Папы Римского после смерти Папы Франциска есть несколько необычных для церкви личностей. В частности, кардинал Луис Антонио Тагле из Филиппин, представитель Азии, и темнокожий Питер Тарксон из Ганы.

"Телеграф" расскажет, что известно об обоих кардиналах и почему их возглавление понтификата может быть революционным. Отметим, что 21 апреля после затяжной болезни скончался 88-летний Папа Римский Франциск.

Луис Антонио Тагле – будущий Папа?

Кардинал Луис Антонио Тагле из Филиппин один из главных претендентов на папский престол. Ему 67 лет, что считается довольно молодым возрастом для Папы, ведь верхний возрастной предел составляет 80 лет.

Луис Антонио Тагле

Кардинал Тагле – префект Дикастерии по евангелизации. Кроме его харизмы и отзывчивости, не следует забывать о близости к видению Папы Франциска. Именно поэтому его называют "Азийским Франциском". Он имеет прогрессивные взгляды и открыт к диалогу с маргинализованными группами, включая ЛГБТ+ сообщество и разведенных католиков. ​

Все вышеперечисленные черты вполне могут понравиться конклаву. Его избрание Папой продолжит курс реформ Ватикана, который начал Папа Франциск.

Питер Тарксон – будущий Папа?

Кардинал Питер Кодво Аппиа Тарксон из Ганы – один из ведущих кандидатов на папский престол. Его избрание тоже может стать новым витком в истории Католической Церкви и Ватикана, ведь Тарксон – темнокожий.

Питер Кодво Аппиа Тарксон

Будущему конклаву понравятся опыт, харизма и глобальное видение кардинала. Однако его возраст, 76 лет, может оттолкнуть некоторых участников голосования, ведь верхний предел для избрания Папы 80 лет.

Если же Питер Тарксон станет новым Папой, он подчеркнет новый глобальный характер Церкви и ее присутствие в Африке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в списке будущих кандидатов на роль Папы есть и украинец.