"Потерпите еще немного": Лукашенко прокомментировал свое бесконечное правление и объяснил, почему не уходит с должности

Во время торжественной церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске 8 мая Александр Лукашенко признал, что "немного задержался" в должности главы государства и призвал белорусов "потерпеть". По его словам, в стране уже якобы произошло обновление политической элиты – к власти пришло "новое поколение". Правда, средний возраст этого "нового поколения" — 50+.

Об этом сообщают государственные каналы республики. "Ну, я немного задержался, но потерпите. Опытные люди нужны. Но молодежь пришла", – сказал Лукашенко.

Глава Беларуси руководит страной уже более 30 лет. Он подчеркнул, что пока планов по вхождению его государства в состав других стран нет, вероятно, имея в виду союз с Россией.

В речи не обошлось и без риторики о "спокойной и доброй Беларуси", где "беспилотники не летают", а война — "только рядом".

"Для нас важно и для меня не допустить этого неблагоприятного развития для Беларуси. Нужно защитить свою страну", — подытожил политик. В то же время, никаких критических заявлений по поводу российской агрессии он не сделал, а сразу после окончания церемонии его кортеж отправился в аэропорт, откуда он срочно вылетел в Москву для участия в параде на Красной площади по случаю Дня победы во Второй мировой войне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что белорусы, служащие в рядах Вооруженных сил Украины, стремятся к скорейшему освобождению своей страны, однако признают, что это станет возможным только при условии победы Украины и ослабления России. Именно поэтому они прилагают все возможные усилия в борьбе, чтобы приблизить эту цель.