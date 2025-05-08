"Потерпіть ще трохи": Лукашенко прокоментував своє нескінченне правління та пояснив, чому не йде з посади

Під час урочистої церемонії відкриття Міжнародного виставкового центру в Мінську 8 травня Олександр Лукашенко визнав, що "трохи затримався" на посаді глави держави та закликав білорусів "потерпіти". За його словами, в країні вже нібито відбулося оновлення політичної еліти – до влади прийшло "нове покоління". Щоправда, середній вік цього "нового покоління" – 50+.

Про це повідомляють державні канали республіки. "Ну, я трохи затримався, але потерпіть. Досвідчені люди потрібні. Але молодь прийшла", – сказав Лукашенко.

Очільник Білорусі керує країною вже понад 30 років. Він наголосив, що наразі планів щодо входження його держави до складу інших країн немає, ймовірно, маючи на увазі союз з Росією.

У промові не обійшлося й без риторики про "спокійну і добру Білорусь", де "безпілотники не літають", а війна – "лише поруч".

"Для нас важливо і для мене не допустити цього несприятливого розвитку для Білорусі. Потрібно захистити свою країну", — підсумував політик. Водночас, жодних критичних заяв стосовно російської агресії він не зробив, а одразу після закінчення церемонії його кортеж відправився до аеропорту, звідки він терміново вилетів до Москви для участі в параді на Червоній площі щодо Дня перемоги в Другій світовій війні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що білоруси, які служать у лавах Збройних сил України, прагнуть якнайшвидшого визволення своєї країни, однак визнають, що це стане можливим лише за умови перемоги України та ослаблення Росії. Саме тому вони докладають усіх можливих зусиль у боротьбі, щоб наблизити цю мету.