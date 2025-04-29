Не справился с венком: проклятие Януковича настигло Лукашенко (видео)

Болезнь наглядно показала себя

С приближением мая в России начинается традиционная пора "победобесия", а чиновники разных рангов начинают носиться с пластиковыми венками вокруг мемориалов погибшим во Второй мировой войне солдатам. Однако некоторым из них в силу возраста это дается непросто. К примеру 70-летний Александр Лукашенко, которого для этих целей притащили аж в далекий Волгоград, не смог нормально поправить ленточку.

На странность в поведении обратили внимание российские пропагандистские каналы, которые быстро распространили видео по сети. На кадрах видно, что Лукашенко слегка прихрамывал, а также не смог согнуть ноги перед венком.

Что характерно 72-летний Владимир Путин, или какой-то из его "двойников", без труда справился с поставленной задачей, продемонстрировав грациозные навыки вставания с колен.

Впервые о проблемах с ногой Лукашенко в СМИ заговорили еще в 2021 году, когда после одной из пресс-конференций многие обратили внимание на его походку. Стоит отметить, что он и сам позже признал проблемы с коленом.

"Ну, иногда хромаю, нога болит. Не могут мне сустав отремонтировать. Где не пройдешь, там проедешь", — говорил он 2 августа прошлого года.

Как сообщалось ранее, Путин на церемонии в Волгограде внезапно вспомнил, что Украина тоже сыграла огромную роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне.