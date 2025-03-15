В МИД Украины сравнили Лукашенко с тараканом

В Киеве напомнили о роли Беларуси в российском вторжении

В МИД Украины сравнили Александра Лукашенко с "тараканом". Ответ последовал после того, как тот назвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой".

Об этом написал спикер министра иностранных дел Украины Георгий Тихий в своем профиле в X. Тем самым он ответил на цитату Лукашенко, обнародованную белорусским изданием "Наша Нива".

"Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы, особенно со стороны соучастника преступления агрессии против Украины. Кроме того, переход в область энтомологии (науки о насекомых, — ред.) таракану точно не пойдет на пользу", — написал Тихий на белорусском языке.

Как сообщалось ранее, во время разговора с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой 14 марта Лукашенко рассказал, как относится к украинскому президенту.

"Володя, как сын мне был, а поступил как гнида", — сказал он.

Стоит отметить, что белорусская оппозиция использовала сравнение Лукашенко с тараканом во время протестов 2020 года. Изначально образ использовала одна из жительниц города Глубокое во время разговора с блогером Сергеем Тихановским, она вспомнила сказку Корнея Чуковского "Тараканище", в котором это насекомое запугивает всех зверей, становясь их правителем. С тех пор антиправительственные акции в Беларуси проводились под лозунгами "Стоп таракан!".

Также напомним, что Украина официально не признает Лукашенко президентом Беларуси со времен упомянутых выше протестов 2020 года. Поэтому аналогию Тихого вряд ли можно расценивать, как оскорбление власти соседней страны.

Как сообщалось ранее, Лукашенко уже называл Зеленского "гнидой" в марте 2023 года, когда российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден находясь в Беларуси.

В Украине тогда ответили, что диверсия была устроена белорусскими партизанами, а также напомнили, что Лукашенко позволил россиянам наносить удары по Украине со своей территории.