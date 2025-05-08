В Европе назвали 5 уроков Второй мировой: если их забыть, может начаться глобальная война

Умиротворение агрессора лишь разжигает его аппетиты. Это показал раздел Чехословакии

Министры иностранных дел семи европейских стран ответили на "победобесие" Кремля. Они напомнили о жертвах их народов, понесенных не только в результате агрессии нацистской Германии, но и в результате репрессий советского режима, а также об уроках Второй мировой войны. По мнению дипломатов, если их забыть, может разгореться Третья мировая.

Совместное эссе опубликовано в The New York Times. Его подписали главы внешнеполитических ведомств Украины, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Молдовы и Польши.

"Агрессивная война России разрушила архитектуру безопасности после Второй мировой войны и международную систему, основанную на Уставе ООН и Хельсинкских соглашениях. Ее завершение станет основой для новой архитектуры", – подчеркивают дипломаты и напоминают, что уроки Второй мировой необходимо учитывать, чтобы "создать прочный мир в Украине, а не паузу перед следующим потенциально катастрофическим глобальным конфликтом".

Уроки Второй мировой, которые помогут избежать новой глобальной войны

Умиротворение агрессора приводит к еще большей агрессии, а не к миру. Уступки по незаконным территориальным претензиям — катастрофическая ошибка. Раздел Чехословакии в 1938 году только подтолкнул нацистскую Германию к глобальной войне. Украина, усвоив этот урок, никогда не признает российскую оккупацию и аннексию. Уважение территориальной целостности — фундамент международного права. Мира не будет за счёт Украины и её суверенитета.

Сферы влияния приносят не стабильность, а угнетение. Вторая мировая началась, когда Германия и СССР по пакту Молотова-Риббентропа поделили Европу. Победители закрепили свои зоны на Ялтинской конференции, оставив часть Европы под советской оккупацией на десятилетия. Лишь в 1989–1991 годах наши народы восстановили независимость. Сегодня Путин мечтает о новой Ялте, чтобы перекроить карту Европы. Этому нельзя позволить случиться. Ни одна страна не вправе диктовать Украине её выбор. Украина уже выбрала ЕС и НАТО — и не Кремлю это оспаривать.

Без ответственности за прошлые преступления рождаются новые. Нацизм осуждён, а советские преступления требуют такой же оценки — от депортаций и репрессий до Голодомора. Россия до сих пор не осудила сталинизм, и это привело к её реваншизму против Грузии и Украины. Нынешние преступления России тоже должны получить должную юридическую оценку.

Исторические манипуляции Москвы должны быть разоблачены. Борьба с российской дезинформацией и честное понимание прошлого укрепляют демократию в Европе. Россия не вправе монополизировать победу над нацизмом — в Красной армии сражались миллионы украинцев. Вместо памяти о жертвах Путин создал культ победы, оправдывая им агрессию против Украины. Его планы использовать 9 мая для укрепления режима должны провалиться.

Как сказал президент Зеленский: "Свобода должна быть вооружена лучше, чем тирания". Украина не примет ограничений на свои вооружённые силы и расширяет оборонное производство, чтобы обеспечить безопасность. Si vis pacem, para bellum — хочешь мира, готовься к войне.

В МИД Украины объяснили, почему это важно

Публикацию прокомментировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига у себя в Facebook. Он назвал ее ответом на "российское победоносие". Глава украинской дипломатии подчеркнул, что страны, главы МИД которых участвовали в написании статьи, пострадали от Мюнхенского сговора, пакта Молотова-Риббентропа и Ялтинской системы сфер влияния. Поэтому им есть что сказать миру об ошибках прошлого, которые нельзя повторять сегодня.

"Мы развенчали русские мифы и напомнили о страшных жертвах, понесенных нашими народами в то время. О цене, которую мы все заплатили за мир и свободу в Европе. Мы напомнили о преступлениях как нацистов, так и советского режима. Главное — мы очертили пять ключевых уроков Второй мировой войны, которые важно помнить сейчас, когда мы вместе с партнерами работаем над достижением справедливого мира и завершением российской агрессии", – отметил Сибига.

Он подчеркнул, что уроки Второй мировой действительно показывают все: почему нельзя потакать агрессору, уступать территории в ответ на неправомерные посягательства, закрывать глаза на зверства, соглашаться на сферы влияния или ограничения обороноспособности.

"Такая общая статья в ведущем издании мира – это действительно веское слово. Слово правды, сказанное вместе, семью министрами, и сказанное на весь мир. Важно, что это сделано именно по нашей украинской инициативе", – резюмировал министр.

Ранее мы объясняли, что заявления Владимира Путина о способности СССР победить Третий рейх и без украинцев, не что иное, как подтверждение его незнания истории. Ведь именно жертвы Украины сделали возможным поражение гитлеровской Германии.