Парад страха. Эксперты объяснили, как 9 мая этого года станет кошмаром для Путина

Ожидать яркой реакции от россиян не стоит

В столице России наблюдается транспортный и коммуникационный коллапс на фоне массированных атак беспилотников в канун 9 мая. Как пишут подконтрольные Кремлю медиа, из-за перебоев с мобильной связью и интернетом в городе значительно выросли цены на поездки в такси, а в аэропортах задерживаются или отменяются десятки рейсов. Авиакомпания "Победа" уже объявила об отмене части рейсов на 6 и 7 мая, а в Росавиации признали вынужденное объединение или отмену рейсов с последующей компенсацией пассажирам. Из-за угрозы ударов дронов в Москве даже дворников перевели в круглосуточный режим патрулирования крыш с биноклями. При этом у работников нет инструкций, что делать в случае обнаружения БПЛА, кроме "звоните 112". Это еще один пример того, как беспомощным выглядит российский режим перед лицом новых реалий войны.

"Телеграф" обратился за комментариями к экспертам, чтобы выяснить, что означают эти события для самого Владимира Путина и его режима. Российский социолог Игорь Эйдман, проживающий в Германии, отмечает: ситуация хаотична и дестабилизирует систему.

Это напоминает россиянам о войне, многие там уже решили, что все у них хорошо и ничуть на их жизни война не сказывается. Но когда страна-агрессор ведет войну, она сама тоже должна ждать ударов, в том числе ударов возмездия

Игорь Эйдман

По его мнению, никаких катастрофических последствий для путинского режима эти действия не приведут, поскольку его разрушение — долгий процесс, и его невозможно ускорить пуском пары сотен дронов. Однако он отмечает, что общее давление, которое Украина продолжает оказывать на РФ, все же приближает усталость россиян и государственной системы от этой войны, которая уже достаточно истощила их ресурсы.

"Это уже неотвратимо приближает его крах. Конечно, ждать, что этот крах произойдет завтра, не стоит", — отметил социолог. По его мнению, режим не требует дополнительных аргументов для мобилизации населения: "Главный аргумент там — деньги. За последний год они повысили стоимость пушечного мяса в России, то есть выплаты по контрактам. В регионах только за подписание контракта выплаты доходят до трех миллионов. Для России, особенно для российской провинции — это большие средства. Тем более, в тонусе держит пропаганда. Им не нужны какие-либо дополнительные аргументы, чтобы заставить россиян воевать, не выступать против режима. Для того чтобы воевать, аргумент главный — деньги. А для того чтобы не выступать против режима — дубинка полицейского, тюрьма и так далее", — подытожил он.

Политолог Владимир Цыбулько обратил внимание на глубинную символичность Дня победы для Путина. "День победы для Путина — такая постсоветская Пасха. Российский социум разделен на мусульман, православных, на совков, но нужен объединяющий праздник, который был бы истоком государственности. И, соответственно, главным Иисусом на распятии этот праздник сделал Путина. Этот день стал частью этой путинской ФСБшной религии, поэтому за него так хватались", — считает он.

Владимир Цыбулько

По его мнению, ситуация в этом году — следствие многих факторов: страхов Путина, войны, сложных отношений с Китаем. Именно поэтому, говорит эксперт, "Путин сейчас ведет себя абсолютно неврастенически".

"По сути, почему Си Цзиньпин едет на три дня? Потому что это способ показать, кто в доме начальник. И эта история для Путина является еще одним важным фактором, потому что по сути он отмывается от броска на Запад, который сбил китайцев, и хочет продемонстрировать свою верность Си Цзиньпиню и получить какие-то от Си какие-то дополнительные фишки. Поэтому все это абсолютно гиперболизировано и искажено", — объяснил Цыбулько.

Относительно реакции российского общества на военный хаос и ограничения, связанные с парадом, эксперт заявил: "Ну, проклинать сейчас никто никого не будет публично, потому что люди реально запуганы. Эти посадки за анекдоты, за тверк на Вечном огне… Реально, запугивание сделало свое дело, люди будут плеваться, но протестные акции вряд ли будут". Он добавил, что россияне, несмотря ни на что, цепляются за миф победы, которая с точки зрения утраченных ресурсов, на самом деле является поражением, как за элемент идентичности, потому что "у них побед нет".

В завершение Цыбулько охарактеризовал современную российскую идеологию как симулякр: "Отец Звезддоний — это то, что сейчас создала российская пропаганда. Оно все крестится, но увешано советскими наградами. Это абсолютно эклектичный симулятор. Они попытались коммунистическое с имперским слить, с националистическим и с христианским. Слили, но оно нежизнеспособно. Они любят и Сталина, и царя-батюшку одновременно".

Журналист и депутат Вадим Денисенко подчеркивает, что унижение Путина видно всему миру: "Это позорище для Путина, глубинное унижение. Он был вынужден просить о трехдневном перемирии, то есть он предполагал подобные вещи. Это было историей, когда весь мир увидел, насколько Россия уязвима. То, что условный Вучич застрял в Баку и не мог вылететь в Москву, то, что Путин через другие страны обращался в Украину, чтобы не было налетов на центр Москвы, это будет продолжением этого взгляда. Я не думаю, что будут налеты на Красную площадь. Но с точки зрения внешнего потребителя – это унижение. С точки зрения внутреннего – не уверен, что россияне будут воспринимать это так. Они будут больше обижаться на россиян, чем на своего президента", — считает он.

Вадим Денисенко

Ограничение в аэропортах, отмена десятков рейсов, мобилизация коммунальщиков с биноклями против дронов — все это не случайность, а часть продуманной демонстрации, как считает журналист и публицист Виталий Портников. По его словам, действия российских властей в дни вокруг 9 мая напоминают времена борьбы с кавказским террором: "Тогда тоже было очень много ограничений… Но это все преподносилось как правильные меры, направленные на сохранение человеческих жизней. Так и сейчас: лучше подождать в аэропорту несколько часов, чем погибнуть".

Виталий Портников

Россияне проводят майские праздники в аэропорту Домодедово.

Портников отметил, что такое усиление мер безопасности россияне воспринимают не как позор, а как заботу властей о них — логика "осажденной крепости" стала привычной. При этом авторитарные режимы, такие как Китай или Россия, имеют свои специфические представления о безопасности, где ограничения — это норма. Он также указывает, что никаких протестов со стороны рядовых граждан ждать не стоит: "Россияне живут в авторитарной стране, где людям дают 10 лет за перепост в Фейсбуке. В такой стране вслух говорить: "Ой, какой ужас, у нас здесь плохой мобильный интернет" в дни, когда речь идет о твоей безопасности? Ясно, что ты будешь молчать".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 7 мая ситуация с авиационным коллапсом в России достигла такого уровня, что о ней начали открыто говорить даже прокремлевские блоггеры. По мнению журналиста Дениса Казанского, последствия этого хаоса могут оказаться серьезным ударом для самой России, тогда как для Украины это открывает новые возможности в войне.