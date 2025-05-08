"Русских в СС было в 10 раз больше, чем украинцев": что стоит за российскими мифами о победе 9 мая

Мы должны развенчивать советско-российскую пропаганду о Второй мировой

Праздник 9 мая стал ключевым в идеологии агрессивного режима Владимира Путина. Для пропитанной милитаризмом и шовинизмом России День победы практически религиозное событие, с собственными "святыми" и их "подвигами".

"Телеграф" пообщался с профессиональным историком, дипломатом, послом Украины в Республике Хорватия (2010-2017), а также в Боснии и Герцеговине (2011-2017) Александром Левченко о вражеских мифах вокруг Второй мировой.

— Лет 15 назад Владимир Путин заявил, что СССР мог победить в Третьем рейхе и без украинцев. Как вы к этому относитесь как историк и украинец?

— Ну, во-первых, Советский Союз не мог победить нацистскую Германию, если бы на западе Европы, в северной Африке и в Италии не вели активных действий против гитлеровцев британцы при помощи американцев и других союзников. Во-вторых, советская армия была бы в катастрофическом состоянии без военной помощи США. Так что в одиночку советская армия просто не могла никоим образом победить Вермахт. Неук Владимир Путин должен был бы об этом знать.

Что касается побед Красной (с 1944 г. Советской) армии, то во времена СССР московская пропаганда пыталась не выделять какую-либо одну советскую нацию как главную в победе над нацизмом. Между тем, как-то между строк всегда говорилось об особом вкладе русского народа. То есть красный флаг над Рейхстагом будто бы поднял русский солдат. Хотя известно, что приказ поднять красное знамя отдал украинец, а подняли его над Рейхстагом грузин и россиянин. Поэтому вроде бы все советские народы приобщились к победе, но мол, без сомнения россияне — больше всего.

Этот миф пропагандировался десятилетиями и многие советские люди ошибочно полагали, что русские внесли решающий вклад в победу над Адольфом Гитлером. Но нет! Среди 20 миллионов погибших советских людей около 10 миллионов составляли украинцы. Среди 27 миллионов демографических потерь граждан СССР — 14,3 миллиона приходилось на Украину.

В начале 2000-х годов историки Украины, России и других бывших советских республик посчитали, что убитых украинцев более 8 миллионов, а россиян — почти 9 и вроде бы "все в порядке", согласно существующим московским нарративам. Но было три нюанса. Первый: потери Украины считали без Крыма, потому что тогда он был в составе РФ, второй — без Закарпатья, которое в то время было в составе Венгрии.

Кроме того, считали в промежутке с 1941 по 1945 годы, то есть времени т.н. "Великой Отечественной войны", а не на протяжении Второй мировой войны (1939-45). Поэтому многие историки в Украине считают политически и научно неправильным считать потери Украины без Крыма и Закарпатья, а также в период исключительно от 22 июня 1941 года. И если учесть все эти три нюанса, то выходит другая цифра. Потери Украины почти 10 миллионов человек, а россиян – более восьми миллионов.

В демографических потерях украинцев еще гораздо больше. Таким образом, главный вклад в победу над нацизмом внес именно украинский народ – это больше всех европейских наций. Россияне на втором месте, евреи потеряли 6 миллионов, потери населения Польши – 5,1 млн человек. Для сравнения — воевавших со всем миром немцев погибло 6,5 миллиона. Больше украинцев во Второй мировой войне погибло только китайцев — 15 миллионов. Но в проценте от всего населения вы понимаете пропорцию и те ужасы, через которые прошло население Украины.

Таким образом, мы должны опровергать советско-российскую пропаганду. Поэтому мир должен знать о выдающемся вкладе украинского народа в победу над Третьим рейхом и его союзниками — венграми и словаками, а также бывшими союзниками нацистов, которые в последний момент переметнулись на сторону Антифашистской коалиции.

Не зря Украину пригласили в учредители ООН как важную составляющую Антифашистской коалиции. Напомним, что словацкий премьер Фицо собирался в Москву на парад Победы, как и сербский премьер Вучич. Кажется, они заболели и не поедут, но следует знать, что Словакию освободили от нацизма бойцы II Украинского фронта, где большинство воинов были украинцами, а Белград освобождали бойцы III Украинского фронта, как и Софию, Бухарест, Будапешт и Вену. Там было 60% украинцев, мобилизованных из южных регионов Украины.

II Украинский фронт наполняли новобранцы из Центральной Украины, а I Украинский фронт, освобождавший Краков и Берлин, в большинстве состоял из украинцев северных областей Украины. Там служил до победы и мой дед, родом с Черниговщины. Так что Фицо, Вучичу или Орбану нужно ехать благодарить за освобождение своих стран от нацизма не в Москву, а в Киев.

— Как Вы относитесь к советским мифам вроде героической защиты Красной армией Киева, Бреста, Минска от давления превосходящих сил немцев?

— Немецкая армия подошла к Киеву меньше, чем через три месяца после начала войны. Оборона города и всего региона продолжалась 72 дня и завершилась полной катастрофой. 700 тысяч советских солдат погибло или попало в плен Вермахта. Бездарность управления войсками со стороны Генштаба и Ставки Верховного главнокомандования в Москве зашкаливала.

Обороны Минска как таковой вообще не было. Немецкие войска вошли в город на 6-й день войны. Брестская крепость продержалась всего неделю, хотя московские пропагандисты представляли дела почти многомесячной обороны. Действительно, защитники крепости отказались сдаваться. Но знаете почему? Потому что в сентябре 1939 г. Германия начала Вторую мировую войну нападением на Польшу. К Третьему рейху присоединился в нападении на Польшу его союзник – СССР.

У Бреста советские войска встретились с Вермахтом, который не мог одолеть польских защитников крепости. Тогда за дело взялись советские войска. Советское командование пообещало польским защитникам почетный выход из крепости с оружием и свободный проход. Поляки согласились, а когда вышли за крепостные стены, все были расстреляны советской артиллерией и пулеметами. На следующий день в Бресте состоялся общий советско-германский военный парад победы над Польшей.

Так что советские бойцы в июне 1941 года боялись, что с ними поступят так, как они сделали с поляками два года назад. Поэтому и отказались на первых порах сдаваться. Спустя много лет похожая ситуация произошла в Украине. Когда в 2014 году в окружение под Иловайском попали украинские войска, а россияне пообещали им свободный проход через зеленый коридор. Но там была засада, и те, кто пошел по этому "коридору", были убиты или взяты в плен. Тогда наши военные руководители окруженных подразделений, когда-то вместе служившие с россиянами, купились на "слово русского офицера".

Запомните: это слово ничего не стоит, просто грязь и горький обман. Как сказал канцлер Пруссии Отто фон Бисмарк еще 150 лет назад: любая договоренность с россиянами, даже письменная, не стоит той бумаги, на которой заключена. Прошло полтора столетия, а ложь и обман остаются важными инструментами российского командования.

Это следует особенно учитывать в случае начала переговоров о мире с Москвой. Напав 22 февраля 2022 года на Украину, Россия нарушила 200 двусторонних соглашений. При этом и известный Будапештский меморандум, когда Москва взяла под личные обязательства гарантий территориального суверенитета Украины сотни ядерных ракет из Украины, грубо нарушив все договоренности.

— Почему советская, а затем российская пропаганда раскручивали тему сожжения немецкими оккупантами белорусского села Хатынь, тогда как о трагедии украинской Корюковки, где было убито в 40 раз больше гражданского населения, практически не упоминалось?

— Советская пропаганда, а затем и российская — действовали очень избирательно и всегда использовали идеологические клише. Москва всегда пыталась продвигать нарративы решающего российского участия в победе над нацизмом. А если это не россияне, то близкие им белорусы. Украинцы тоже близки, но в Кремле хотели бросить тень на украинский антифашизм, якобы присутствием большого количества коллаборантов. Это полное вранье и мы это обсудим.

Итак, в белорусском селе Хатыни погибли менее 150 человек, а в черниговской Корюковке — более 6 тысяч. Однако Кремль еще на Нюрнбергском процессе в 1945 году хотел использовать Хатынь в качестве трагедии, созвучной с названием Катынь, где советские НКВДисты уничтожили десятки тысяч польских военнопленных. А об этом военном преступлении было широко известно, поэтому нужно было подменить его трагедией белорусской деревни, к которой были причастны немцы и коллаборанты-полицейские, в основном выходцы с оккупированных украинских территорий.

А вот когда нужно было говорить об убийствах многих тысяч гражданских в Корюковке, то надо было бы упомянуть не только подразделение СС, но и венгерских военных, которые были союзниками Вермахта, а также российских "казаков". Так что Москве было удобнее говорить об украинских изменниках Украине, чем о преступлении российских казаков, убивших в 40 раз больше гражданских Корюковки, чем в Хатыни.

Об этом самом большом преступлении во Второй мировой войне по уничтожению гражданского населения в одном месте стало широко известно относительно недавно.

Перед широкомасштабным российским вторжением в Украину Франк-Вальтер Штайнмайер, тогдашний министр иностранных дел Германии, а затем федеральный президент — дважды посетил Корюковку, где почтил погибших гражданских украинцев.

А вот Виктор Орбан, который себя пытается представлять как европейского политика, — ни разу. А именно венгерские солдаты больше всего были задействованы в акции возмездия против мирных жителей Черниговщины.

— Советская и российская пропаганда постоянно пытались поддерживать миф о массовом участии украинцев в частях СС, при этом постоянно вспоминая дивизию "Галичина" и батальоны "Нахтигаль" и "Роланд".

- Ну, во-первых, батальоны "Нахтигаль" и "Роланд" не были в СС. Они подчинялись германской военной разведке – Абверу. Дивизия "Галичина" формировалась как общевойсковое подразделение и только потом все военные подразделения Вермахта, сформированные на национальной основе (конечно, кроме немцев), решением Гиммлера были подчинены СС.

И здесь интересно, что россиян в СС было в 10 раз больше, чем украинцев. Это 29-я и 30-я гренадерские дивизии СС, известные как 1-я и 2-я российские дивизии. Кроме того, 15 казачий корпус СС, в котором служили донские, уральские, сибирские и кубанские казаки. Не забываем и российскую дивизию СС "Руссланд" (впоследствии — 1-я Русская национальная армия, нем. 1. Russische Nationalarmee. — Ред .), а также российскую отдельную бригаду СС "Дружина", российский отдельный полк СС "Варяг" и еще 30 отдельных российских батальонов СС.

Причем российская пропаганда умалчивает, что два таких батальона сформировали из этнических россиян Севастополя. Они активно воевали против крымских партизан, хотя сталинская пропаганда хотела больше повесить грехов на крымских татар, которые малой частью присутствовали в немецких охранных подразделениях. Большая их часть служила в Красной армии, многие стали Героями Советского Союза, но это не остановило Сталина принять преступное решение о полном выселении крымских татар из своих домов в мае 1944 года.

Бойцы IV Украинского фронта освободили от нацистов Крым и пошли дальше освобождать территории Украины и других стран, а на полуостров зашли 20 тысяч НКВДистов, которые вывезли все крымскотатарское население с полуострова в товарных поездах и вагонах для скота на Урал и в Среднюю Азию.

Эти десятки тысяч советских бойцов НКВД так и остались на полуострове следить, чтобы из дальних областей РСФСР было завезено новое население, которое селили в крымскотатарские дома, предоставляя оставленные имущество и инвентарь российским переселенцам, искусственно создавшим русское этническое большинство.

Тогда на Арабатской Стрелке, которая географически удалена, случайно осталось крымскотатарское село, которое жило довольно обособленно, не зная, какая трагедия уже произошла с их соотечественниками. Тогда все поезда на Урал и Среднюю Азию уже ушли. Поэтому чекисты посадили всех на старенькое судно и сказали, что перевозят их через Азовское море на новое место жительства. На середине моря судно взорвали, а тех, кто пытался спастись, расстреляли из пулеметов катеров сопровождения.

На фронте не хватало бойцов, однако войска НКВД навсегда остались в Крыму для поддержания сталинского порядка. Поэтому не удивляйтесь поведению чекиста Путина. Он — продолжатель подлых традиций по убийствам мирного населения, даже не чужого, а своего. Диктатор декларативно провозгласил украинский народ "своим", но убивать его наметил еще задолго до нынешней войны.

Ну и в итоге. Дивизия "Галичина" в конце апреля 1945 г. стала вновь общевойсковым подразделением и вышла из СС. Потому ее бойцов не судили во время Нюрнбергского процесса. 1-я российская дивизия СС запятнала себя в страшных преступлениях по уничтожению мирного населения. Во время Варшавского восстания эта дивизия помогала Вермахту подавить выступление поляков. За массовые преступления перед гражданскими по настоянию немецкого генерала Альфреда Йодля Гитлер отдал команду на расстрел командира 1-й российской дивизии СС Бронислава Каминского. Это уникальный случай, когда фюрер приказал расстрелять своего генерала за зверское поведение в отношении гражданских лиц.

Значительными преступлениями над гражданскими также был печально известен 15-й "казачий" корпус СС. Он был расположен на Балканах и охранял стратегическую железную дорогу от Салоник до Вены. Большая часть этой железной дороги проходила по территории Югославии, поэтому местные партизаны часто устраивали диверсии против немецких поездов. Тогда русские "казаки" в ходе карательных операций уничтожали все живое на своем пути. Местные жители говорили, что невероятно, с какой злобой одни славяне (россияне), уничтожали других славян (сербов и хорватов).

Не стоит удивляться массовым российским военным преступлениям в Мариуполе и Буче. Может быть, это у них в крови. Не зря еще в XVI веке после резни в Казани, которую устроили "желающие люди" — сбежавшие от правосудия бывшие преступники и убийцы, их не трогали, если они соглашались воевать на стороне Москвы (средневековая ЧВК "Вагнер"), обобщенно всех московитов среди соседних народов стали называть кац*пами (тур., азерб. и крымскотат. kassap — "мясник". В тюркские языки это слово попало с арабского, где qaşşăb означает "живодер", "мясник". — Ред.).

Поэтому Путин точно не может заявлять, что россияне главные в победе над нацистами. Они бесспорно после украинцев. Поэтому и неудивительно, что так сложно им дается война против украинского воина, защищающего свою Родину Украину. Ну, а что касается празднования 9 мая, то российские фашисты – рашисты (а сейчас это уже научный политологический термин) славят победу над другими фашистами, которые были их союзниками до июня 1941 года. Путинский рашизм, преемник сталинизма, и гитлеровский нацизм — две стороны одной и той же человеконенавистнической идеологии.