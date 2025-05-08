СССР победил бы Гитлера без Украины? Известный дипломат развеял миф "неуча" Путина

Большие человеческие жертвы во Второй мировой войне были только у Китая, говорит Александр Левченко.

Заявления Владимира Путина, что СССР мог победить Третий рейх и без украинцев, ни что иное, как подтверждение того, что хозяин Кремля – невежда в истории. Ведь именно жертвы Украины сделали возможным поражение гитлеровской Германии.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал профессиональный историк, дипломат, посол Украины в Республике Хорватия (2010-2017), а также в Боснии и Герцеговине (2011-2017) Александр Левченко.

Больше читайте в публикации: "Русских в СС было в 10 раз больше, чем украинцев": что стоит за российскими мифами о победе 9 мая.

— Ну, во-первых, Советский Союз не мог победить нацистскую Германию, если бы на западе Европы, в Северной Африке и Италии не вели активных действий против гитлеровцев британцы с помощью американцев и других союзников. Во-вторых, Советская армия была бы в катастрофическом состоянии без военной помощи США. Так что в одиночку Советская армия просто не могла никоим образом победить Вермахт. Неуч Владимир Путин должен об этом знать.

Что касается побед Красной (с 1944 г. Советской) армии, то во времена СССР московская пропаганда пыталась не выделять какую-то одну советскую нацию как главную в победе над нацизмом. Между тем, как-то между строк всегда говорилось об особом вкладе русского народа. То есть, красный флаг над Рейхстагом якобы поднял русский солдат. Хотя известно, что приказ поднять красное знамя отдал украинец, а подняли его над Рейхстагом грузин и руссский. Поэтому вроде бы все советские народы приобщились к победе, но мол, без сомнения русские — больше всего.

Этот миф пропагандировался десятилетиями и многие советские люди ошибочно полагали, что русские внесли решающий вклад в победу над Адольфом Гитлером. Но нет! Среди 20 миллионов погибших советских людей — около 10 миллионов составляли украинцы. Среди 27 миллионов демографических потерь граждан СССР — 14,3 миллиона приходилось на Украину.

В начале 2000-х годов историки Украины, России и других бывших советских республик посчитали, что убитых украинцев более 8 миллионов, а россиян — почти 9 и вроде бы "все в порядке", согласно существующим московским нарративам. Но было три нюанса. Первый: потери Украины считали без Крыма, потому что тогда он был в составе РФ, второй без Закарпатья, которое в то время было в составе Венгрии.

Кроме того, считали в промежутке с 1941 по 1945 годы, то есть времени т.н. "Великой Отечественной войны", а не во время Второй мировой войны (1939-45). Поэтому многие историки в Украине полагают политически и научно неправильным считать потери Украины без Крыма и Закарпатья, а также в период исключительно от 22 июня 1941 года. И если учесть все эти три нюанса, то выходит другая цифра. Потери Украины почти 10 миллионов человек, а русских – более восьми миллионов.

В демографических потерях украинцев гораздо больше. Ток что главный вклад в победу над нацизмом внес именно украинский народ — это больше всех европейских наций. Русские — на втором месте, евреи потеряли 6 миллионов, потери населения Польши — 5,1 млн человек. Для сравнения — воевавших со всем миром немцев погибло 6,5 миллиона. Больше украинцев во Второй мировой войне погибло только китайцев — 15 миллионов. Но в проценте от всего населения вы понимаете пропорцию и те страхи, через которые прошло население Украины.

Таким образом, мы должны опровергать советско-российскую пропаганду. Поэтому мир должен знать о выдающемся вкладе украинского народа в победу над Третьим рейхом и его союзниками — венграми и словаками, а также бывшими союзниками нацистов, переметнувшихся в сторону Антифашистской коалиции — итальянцами и румынами.

Не зря Украину пригласили в основатели ООН как важную составляющую Антифашистской коалиции. Напомню, что словацкий премьер Фицо собирался на парад Победы, как и сербский премьер Вучич. Но следует знать, что Словакию освободили от нацизма бойцы II Украинского фронта, где большинство воинов были украинцами, а Белград освобождали бойцы III Украинского фронта, как и Софию, Бухарест, Будапешт и Вену. Там было 60% украинцев, мобилизованных из южных регионов Украины.

II Украинский фронт наполняли новобранцы с Центральной Украины, а I Украинский фронт, освобождавший Краков и Берлин, в большинстве состоял из украинцев северных областей Украины. Там служил до победы и мой дед, родом с Черниговщины. Так что Фицо, Вучичу или Орбану нужно ехать благодарить за освобождение своих стран от нацизма не в Москву, а в Киев, — заявил Александр Левченко.

Напомним, украинский историк, педагог и блогер Виталий Дещица объяснил "Телеграфу", почему Путин – это клон Гитлера.