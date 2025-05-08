У Європі назвали 5 уроків Другої світової: якщо їх забути, може розпочатись глобальна війна

Умиротворення агресора лише розпалює його апетити. Це показав розділ Чехословаччини

Міністри закордонних справ семи європейських країн відповіли на "побєдобєсіє" Кремля. Вони нагадали про жертви їхніх народів, понесені не лише внаслідок агресії нацистської Німеччини, а й у результаті репресій радянського режиму, а також уроки Другої світової війни. На думку дипломатів, якщо їх забути може розгорітися Третя світова.

Спільне есе опубліковано у The New York Times. Його підписали глави зовнішньополітичних відомств України, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Молдови та Польщі.

"Агресивна війна Росії зруйнувала архітектуру безпеки після Другої світової війни та міжнародну систему, засновану на Статуті ООН та Гельсінських угодах. Її завершення стане основою для нової архітектури", — підкреслюють дипломати та нагадують, що уроки Другої світової необхідно враховувати, щоб "створити міцний мир в Україні, а не паузу перед наступним потенційно катастрофічним глобальним конфліктом".

Уроки Другої світової, які допоможуть уникнути нової глобальної війни

Умиротворення агресора призводить до ще більшої агресії, а не до миру. Поступки щодо незаконних територіальних претензій — катастрофічна помилка. Розділ Чехословаччини у 1938 році лише підштовхнув нацистську Німеччину до глобальної війни. Україна, засвоївши цей урок, ніколи не визнає російської окупації та анексії. Повага до територіальної цілісності — фундамент міжнародного права. Миру не буде за рахунок України та її суверенітету.

Сфери впливу приносять не стабільність, а гноблення. Друга світова почалася, коли Німеччина та СРСР за пактом Молотова-Ріббентропа поділили Європу. Переможці закріпили свої зони на Ялтинській конференції, залишивши частину Європи під радянською окупацією на десятиліття. Лише у 1989–1991 роках наші народи відновили незалежність. Сьогодні Путін мріє про нову Ялту, щоб перекроїти карту Європи. Цьому не можна дозволити статися. Жодна країна не має права диктувати Україні її вибір. Україна вже обрала ЄС та НАТО — і не Кремлю це заперечувати.

Без відповідальності за минулі злочини народжуються нові. Нацизм засуджений, а радянські злочини вимагають такої самої оцінки — від депортацій та репресій до Голодомору. Росія досі не засудила сталінізм, і це призвело до її реваншизму проти Грузії та України. Нинішні злочини Росії також мають отримати належну юридичну оцінку.

Історичні маніпуляції Москви мають бути викриті. Боротьба з російською дезінформацією та чесне розуміння минулого зміцнюють демократію в Європі. Росія не має права монополізувати перемогу над нацизмом — у Червоній армії боролися мільйони українців. Замість пам’яті про жертв Путін створив культ перемоги, виправдовуючи їм агресію проти України. Його плани використати 9 травня для зміцнення режиму мають провалитися.

Як сказав президент Зеленський: "Свобода має бути озброєна краще, ніж тиранія". Україна не прийме обмежень на свої збройні сили та розширює оборонне виробництво, щоб забезпечити безпеку. Si vis pacem, para bellum — хочеш миру, готуйся до війни.

У МЗС України пояснили, чому це важливо

Публікацію прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Facebook. Він назвав її відповіддю на "російське побєдобєсіє". Глава української дипломатії наголосив, що країни, глави МЗС яких брали участь у написанні статті, постраждали від Мюнхенської змови, пакту Молотова-Ріббентропа та Ялтинської системи сфер впливу. Тому вони мають що сказати світові про помилки минулого, які не можна повторювати сьогодні.

"Ми розвінчали російські міфи та нагадали про страшні жертви, які понесли наші народи в той час. Про ціну, яку ми всі сплатили за мир і свободу в Європі. Ми нагадали про злочини — як нацистів, так і радянського режиму. Головне — ми окреслили пʼять ключових уроків Другої світової війни, які важливо памʼятати зараз, коли ми разом із партнерами працюємо над досягненням справедливого миру та завершенням російської агресії", – зазначив Сібіга.

Він підкреслив, що уроки Другої світової дійсно показують усе: чому не можна потурати агресору, поступатися територією у відповідь на неправомірні посягання, заплющувати очі на звірства, погоджуватися на сфери впливу чи обмеження обороноздатності.

"Така спільна стаття в провідному виданні світу — це справді вагоме слово. Слово правди, сказане разом, сімома міністрами, і сказане на весь світ. Важливо, що це зроблене саме з нашої, української ініціативи", – резюмував міністр.

Раніше ми пояснювали, що заяви Володимира Путіна про здатність СРСР перемогти Третій рейх і без українців не що інше, як підтвердження його незнання історії. Адже саме жертви України уможливили поразку гітлерівської Німеччини.