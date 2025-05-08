"Это позорище". Почему 9 мая показало миру уязвимость России

Действо станет парадом позора

Россия проявила уязвимость перед всем миром во время празднования 9 мая. Путин был вынужден просить трехдневное перемирие, предполагая возможные атаки.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал журналист и депутат Вадим Денисенко. Он рассказал о серьезном унижении, которое пережил российский лидер накануне пропагандистского праздника.

"Это позорище для Путина, глубинное унижение. Он был вынужден просить о трехдневном перемирии, то есть он предвидел подобные вещи. Это было историей, когда весь мир увидел, насколько Россия уязвима. То, что условный Вучич застрял в Баку и не мог вылететь в Москву, то, что Путин через другие страны обращался к Украине, чтобы не было налетов на центр Москвы, это будет продолжением этого позора. Я не думаю, что будут налеты на Красную площадь", — говорит Денисенко.

В отличие от внешнего мира русское население может не воспринять эту ситуацию как слабость собственного руководства. В то же время, как отмечает Денисенко, россияне склонны перекладывать ответственность на Украину.

"С точки зрения внутреннего – не уверен, что россияне будут воспринимать это так. Они будут больше обижаться на украинцев, чем на собственного президента", – считает он.

Ранее Телеграф также писал, что в Москве готовят невиданные ограничения на 9 мая. В российской столице заблокированы туннели, отменены самолеты и отключена связь.