"Это позорище". Почему 9 мая показало миру уязвимость России
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Действо станет парадом позора
Россия проявила уязвимость перед всем миром во время празднования 9 мая. Путин был вынужден просить трехдневное перемирие, предполагая возможные атаки.
Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал журналист и депутат Вадим Денисенко. Он рассказал о серьезном унижении, которое пережил российский лидер накануне пропагандистского праздника.
"Это позорище для Путина, глубинное унижение. Он был вынужден просить о трехдневном перемирии, то есть он предвидел подобные вещи. Это было историей, когда весь мир увидел, насколько Россия уязвима. То, что условный Вучич застрял в Баку и не мог вылететь в Москву, то, что Путин через другие страны обращался к Украине, чтобы не было налетов на центр Москвы, это будет продолжением этого позора. Я не думаю, что будут налеты на Красную площадь", — говорит Денисенко.
В отличие от внешнего мира русское население может не воспринять эту ситуацию как слабость собственного руководства. В то же время, как отмечает Денисенко, россияне склонны перекладывать ответственность на Украину.
"С точки зрения внутреннего – не уверен, что россияне будут воспринимать это так. Они будут больше обижаться на украинцев, чем на собственного президента", – считает он.
Ранее Телеграф также писал, что в Москве готовят невиданные ограничения на 9 мая. В российской столице заблокированы туннели, отменены самолеты и отключена связь.