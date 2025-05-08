Паранойя вместо парада: в Москве готовят невиданные ограничения на 9 мая

В российской столице заблокированы туннели, отменены самолеты и отключена связь

Путин настолько боится покушения на себя или участников парада 9 мая, что в российской столице вводят беспрецедентные ограничения. В День победы в Москве планируют полностью отключить не только мобильный интернет, но и звонки и SMS-сообщения.

Российские телеграмм-каналы со ссылкой на источники в крупных операторах связи пишут, что "в Москве впервые "глушат" мобильный интернет на территории всего города. Непосредственно 9 мая операторы ожидают отключения не только интернета, но и сотовой связи (звонков), как минимум с 9 утра и до 12-13 часов.

Россияне сами же смеются над такими ограничениями, которые граничат с паранойей.

В преддверии празднований в Москве уже начался настоящий хаос из-за усиленных мер безопасности. Бессчетные перекрытия дорог привели к транспортному коллапсу в столице РФ.

Например, сотни москвичей чуть не задохнулись заблокированными в тоннеле из-за масштабной пробки, вызванной перекрытием дорог для проезда иностранных делегаций. Водители сообщают о задымлении и ухудшении самочувствия из-за скопления выхлопных газов. Полиция отказывалась выпускать автомобили из тоннеля, ссылаясь на меры безопасности иностранных гостей.

Проблемы затронули и воздушное сообщение. Рейс U6 74 авиакомпании "Уральские авиалинии" из Калининграда в Москву вынужден был совершить незапланированную посадку в Санкт-Петербурге якобы для дозаправки. Пассажирам сообщили, что задержка продлится 20 минут, однако люди провели в душном салоне более 4 часов без еды и доступа к свежему воздуху. За это время троим пассажирам стало плохо, их забрали машины скорой помощи. Экипаж каждые 15 минут обещал скорый выезд, который так и не состоялся. Лишь после массовых обращений пассажиров были вызваны автобусы.

Такие беспрецедентные меры безопасности свидетельствуют об уровне страха в Кремле в преддверии главного российского государственного праздника в условиях войны с Украиной.

Ранее "Телеграф" также писал, что подобное произошло накануне встречи Лукашенко с Путиным в России. Ради двух диктаторов в городе-миллионнике вырубили связь и интернет.