Если Индия и Пакистан нажмут на "ядерную" кнопку: что грозит экологии Украины

Для всего человечества это будет очень плохое развитие событий

Сложная ситуация между Пакистаном и Индией значительно накаляется в последнее время и, что важно, обе страны имеют технические возможности устроить ядерный апокалипсис. Но как в таком случае эта катастрофа скажется на экологии Украины?

"Телеграф" решил поинтересоваться об этом у члена правления общественной организации "Экодия", эколога Олега Савицкого. По его мнению, главные угрозы будут не в плане экологии изменения климата, а в плане прецедента применения ядерного оружия в конфликте.

— Это больше военно-политический риск, и это то, что все международные институты пытались предупредить. Если это произойдет, то для всего человечества будет очень плохое развитие событий и полная дискредитация тех институций, созданных после Второй мировой войны, чтобы предупредить применение оружия массового поражения.

Это ящик Пандоры. Это действительно большой риск, но я все же надеюсь, что найдутся механизмы как эти конфликтующие стороны сдержать и предупредить применение ядерного оружия — объяснил эксперт.

Также Савицкий подчеркнул, что изменение климата вызывается ископаемым топливом и в этом случае больше всего вредит наш северный сосед, который газом заполнил рынки, и в том числе рынки Индии. Она, кстати, стала главным покупателем российской нефти.

— Вред для климата больше всего от ископаемого топлива. А ядерное оружие, если оно будет применено, может привести к региональным последствиям. Если Индия-Пакистан применят, мы не можем говорить о массовых применениях, это могут быть пару ударов, будет разрушение на региональном уровне. Если будут какие-то пожары, могут образоваться облака радиоактивной пыли. Но это тоже будет больше региональное влияние. Ситуация тревожная, но я все-таки верю, что найдутся рациональные люди и не допустят дальнейшей эскалации этого конфликта — подчеркнул собеседник.

Если говорить о прилете ядерной бомбы по, например, таким городам как Карачи и Мумбай, то на Украину это никак не повлияет. Однако в политическом и моральном планах — это будет катастрофа для всего человечества.

— Если будет какая-нибудь третья мировая война и будет массовое применение ядерного оружия, то может возникнуть ядерная зима. То есть, если в атмосферу выбрасывается очень большое количество аэрозоля, пыли, там мелких частиц, и они остаются в стратосфере, то может быть эффект обращен к парниковому эффекту. И излучение Солнца, оно будет короноваться этими облаками пыли, которые могут образоваться вследствие разрушений массовых. Но надеюсь, что мы все-таки как Homo sapiens оправдаем приставку Homo и не допустим этого — подытожил Савицкий.

Обострение между Пакистаном и Индией – что известно

22 апреля вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в Пахалгаме, погибли не менее 26 человек, 17 ранены. Пахалгам расположен в Кашмире, на территории, на которую претендуют и Индия и Пакистан. Кашмир находится под контролем Индии. Население там преимущественно мусульманское.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал происходящее террористической атакой, а глава правящей Индийской народной партии Равиндер Райна обвинил в атаке пакистанских боевиков и пообещал найти и наказать их и тех, кто им помогал. Пакистан отрицает всякую связь с нападением.

На видео: артиллерийские полки пакистанской армии демонстрируют огромную огневую мощь вблизи границ с Индией.

Индия перекрыла воду в реке Инд, текущей в Пакистан, закрыв все четыре шлюза на плотинах и каналах. Пакистан угрожает Индии войной, если вода не будет возвращена и заявляет, что готов применить силу.

Стоит отметить, что Индия и Пакистан многократно воевали между собой, начиная с 1947 года. В этот период произошло по меньшей мере три полномасштабных войны между государствами – Первая Кашмирская война (1947-1949), Вторая Кашмирская война (1965), война за независимость Бангладеш (1971). Кроме того, был ряд ограниченных конфликтов.

Хватит ли Индии и Пакистану сил устроить "ядерную зиму"

Теоретически ядерного конфликта между этими двумя странами может хватить, чтобы вызвать локальную, а возможно и глобальную "ядерную зиму".

Индия : примерно 160–170 ядерных боезарядов .

: примерно . Пакистан : примерно 165–170 боезарядов .

: примерно . Мощность большинства — 10–40 килотонн, но есть и более мощные заряды.

Какие типы ядерного оружия есть у Индии и Пакистана

Индия и Пакистан являются странами с довольно развитыми ядерными арсеналами.

Типы ядерного оружия Индии:

Стратегическое (межконтинентальные ракеты Agni-V до 8000 км). Индия завершает его разработку.

Оперативно-тактическое (Prithvi, Agni-P).

Морское базирование (подводные лодки Arihant с ракетами K-15, разрабатывается K-4).

Авиационное (Mirage 2000H, Jaguar, Rafale с бомбами по 12 кт).

Средства доставки:

Баллистические ракеты: Agni-I до Agni-V, Prithvi.

Крылатые ракеты: Nirbhay (на стадии испытаний).

Морское базирование: ракеты K-15 (700 км), K-4 (разработка).

Типы ядерного оружия Пакистана:

Стратегическое (Shaheen 2, Shaheen 3 — сейчас в разработке).

Оперативное и тактическое (Abdali, Ghaznavi, Babur).

Морское (заявлено о планах развертывания морских крылатых ракет Babur).

Средства доставки:

Баллистические ракеты: Abdali (200 км), Ghaznavi (300 км), Shaheen 2 (2000 км), Shaheen 3 (до 2750 км).

Крылатые ракеты: Babur (до 750 км).

Авиация: практически не рассматривается как серьёзный носитель.

Морское базирование: еще не развёрнуто, но запланировано.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Пакистан, ранее грозивший уничтожить мир, теперь готов прекратить военные действия, если Индия остановит операцию "Синдур".